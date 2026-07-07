셀트리온 베그젤마, 美 3대 PBM 2개사 처방집 등재

전체 보험 시장의 35% 커버리지 확보

5월 베그젤마 美 시장 점유율 10.6%

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 전이성 직결장암 및 유방암 치료제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)가 미국 대형 처방약급여관리업체(PBM) 두 곳의 처방집에 등재됐다고 7일 밝혔다.

베그젤마는 최근 미국 3대 PBM 가운데 하나인 익스프레스 스크립츠(Express Scripts·ESI)의 공·사보험 처방집과 대형 PBM인 옵텀(Optum)의 공보험 처방집에 우선 처방이 가능한 선호의약품(preferred drug)으로 등재됐다.

베그젤마 [사진=셀트리온]

ESI 공보험과 옵텀 공보험은 이달 1일부터 환급 적용이 시작됐으며, ESI 사보험은 내년 1월부터 환급이 적용될 예정이다. 미국 제약시장에서는 3대 PBM이 전체 보험시장의 약 80%를 관리하고 있다. PBM 처방집에 등재되지 않은 의약품은 보험 환급을 받을 수 없어 환자 접근성이 크게 제한된다. 이번 등재를 통해 베그젤마는 미국 보험시장에서 35% 이상의 환급 커버리지를 확보하게 됐다.

시장조사업체 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 베그젤마는 지난 5월 미국 시장에서 10.6%의 점유율을 기록하며 출시 이후 처음으로 두 자릿수 점유율을 달성했다. 셀트리온은 미국 의료기관과 제약사를 직접 연결하는 오픈마켓을 중심으로 영업을 확대했고, 이번 PBM 등재를 계기로 보험 환급 시장까지 판매 기반을 넓히게 됐다. 다른 대형 PBM과의 처방집 등재 협상도 지속 추진할 계획이다.

베그젤마뿐 아니라 '스테키마'(성분명: 우스테키누맙), '유플라이마'(성분명: 아달리무맙) 등 셀트리온의 다른 주요 제품들도 미국 시장에서 순항하고 있다. 이들 제품은 지난 5월 미국 시장에서 각각 13.3%, 8.1%의 점유율을 기록하며 순항하고 있다. 스테키마는 우스테키누맙 바이오시밀러 가운데 처방량 2위를 기록하며 셀트리온 미국 법인의 현지 직판 경쟁력을 입증했다.

고수익 후속 제품 출시가 더해지면서 셀트리온의 미국 실적 성장세는 지속될 것으로 보인다. 셀트리온은 하반기 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명 토실리주맙) 피하주사(SC) 제형과 '옴리클로'(성분명 오말리주맙)를 미국 시장에 출시해 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다.

셀트리온 관계자는 "베그젤마의 대형 PBM 처방집 등재를 계기로 미국 시장에서 처방 확대가 기대된다"며 "추가 PBM 등재 협상을 지속해 미국 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com