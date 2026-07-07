李대통령 "한국 잠수함 저력 과시…K-방산 도전은 계속"

캐나다 잠수함 수주전 실패 아쉬움 표명

"기술 고도화·경쟁력 밑거름…총력 지원"

강훈식 "K-방산 자부심…다음 도전 성과"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 7일 60조 원 규모 캐나다의 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주 실패에 "K-방산의 담대한 도전은 계속된다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 아침 페이스북을 통해 "이번 캐나다 잠수함 사업에서는 기대했던 결과를 얻지 못했지만 한국의 저력을 국제사회에 다시 한 번 분명히 보여줬다고 생각한다"며 이같이 썼다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

이 대통령은 "도전에는 성공도 있지만 아쉬움도 따르기 마련"이라며 "오늘의 경험은 한국 기술을 더욱 고도화하고 경쟁력을 한층 높이는 소중한 밑거름이 되리라 확신한다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국 방위산업을 세계적인 수준으로 성장시키며 K-방산 위상을 높여 온 모든 종사자 여러분께 깊은 감사와 존경을 전한다"며 "연구개발과 수출 지원, 국제협력 강화까지 한국 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 그날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 약속했다.

그간 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 위해 직접 움직였던 강훈식 대통령비서실장도 아쉬움을 나타냈다. 강 실장은 페이스북에 "대통령 특사 자격으로 직접 현장을 챙기며 한국 '방산 원팀'과 함께 마지막까지 모든 역량을 쏟았던 사업이기에 아쉬움이 큰 것도 사실"이라고 했다.

강 실장은 "과거 독일로부터 잠수함 기술을 배웠던 대한민국은 이제 그 원조국과 어깨를 나란히 하며, 성능 면에서는 동등하거나 오히려 더 앞선다는 평가까지 받고 있다"며 "한국 방산 기술의 놀라운 성장에 큰 자부심을 느낀다"고 말했다.

강 실장은 "이번 결과를 '졌지만 잘 싸웠다'는 위안으로만 남겨두지는 않겠다"며 "다음 도전에서는 반드시 빛나는 성과를 만들어 내겠다"고 약속했다.

마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 최종 선정했다고 발표했다. 다만 카니 총리는 TKMS와의 협상이 결렬될 경우 차순위인 한화오션과 협상을 개시할 권리를 보유한다고 말했다.

이번 사업은 잠수함 12척을 건조하고 30년간 유지·보수·정비(MRO) 비용을 합해 총 60조 원에 달하는 규모다.

pcjay@newspim.com