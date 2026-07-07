전국 광역 단체장 7월 7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사 등 광역단체장이 7일 각종 나눔·체육·교육 행사를 진행했다
- 전국 시도지사들은 도의회 개원식·본회의·포럼·간담회 등 지역 현안 일정을 소화했다
- 전재수 부산시장 등은 인터뷰·접견·기부금 전달식으로 시정 비전 공유와 복지 활동을 펼쳤다
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▲신용한 충북지사
-우리충북, 희망여름 착착착 나눔 캠페인 전달식(14:00 대회의실)
-현안보고(16:30 집무실)
▲추미애 도지사
- 제12대 도의회 개원식 (14:00)
- 제12대 도의회 개원 축하연 (15:00)
▲우상호 강원도지사
-제347회 임시회 제2차 본회의 (10:00 도의회 본회의장)
-강원 자치발전 전략 토론회 (18:50 G1방송)
▲이원택 전북지사
- 장기요양요원 역량강화 교육 (13:00 공연장)
- 전북권역 통합재활병원 기공식 (14:00 예수병원)
- 전북여성 화요간담회 (19:00전북여성가족재단)
▲허태정 대전시장
-국회 방문(9:00 국회)
▲조상호 세종시장
-제12회 세종시 어르신 생활체육대회(9:10 세종시민체욱관)
-세종상공회의소 기업인과의 간담회(10:40 소담동 행복누림터)
-남부권 푸드마켓 개소식(14:00 종촌종합복지센터)
▲박수현 충남지사
-도청사 환경관리직원 간담회(11:30 백제홀)
-희망여름 착착착 캠페인 및 아너 소사이어티 가입식(14:00 백제체육관)
▲전재수 부산시장
- 민선9기 시정비전 공유 특강( 09:00대강당)
- 접견-부산광역시 여성단체회장단( 09:45의전실)
- 인터뷰-서울신문( 10:00 집무실)
- 접견-주부산 중국 총영사(10:40 국제의전실)
- 인터뷰-조선일보( 11:10집무실)
- 2026 남부권 발전 포럼( 14:00 대강당)
- 희망2026 이웃돕기 유공자 포상식(14:30 대회의실)
- 베네수엘라 지진구호 기부금 전달식( 15:00 의전실)
▲박완수 경남지사
- 재경경남도민회 회장단 면담(11:40 소회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- KDB산업은행 Nextone 광주 개소식(14:20 산업은행 광주지점)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(387회); 대전환의 시대, 경계를 허무는창의적 융합의 힘(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 제364회 경상북도의회 임시회 제2차 본회의(14:00 도의회 본회의장)
▲추경호 대구광역시장
- 대구경북 중소기업인대회(11:00 호텔인터불고)
- 대구미래여성아카데미 개강식(19:00 행복진흥사회서비스원 1층)
[전국 종합=뉴스핌]
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