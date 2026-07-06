강릉시, '강릉 미식 포럼' 8일 개최...강릉 미식 방향성 논의

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 8일 강릉 미식 포럼을 개최했다.
- 포럼은 강릉 미식의 정체성과 방향성을 논의했다.
- 강릉시는 미식 비전 공유와 정책 보완에 나섰다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 8일 유네스코 창의도시 '강릉 미식 포럼'을 명주예술마당에서 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 포럼은 '강릉 미식의 정체성과 방향성 논의'를 주제로 기조 강연 및 라운드테이블 프로그램이 포함된다. 이욱정 PD는 '미식 도시의 조건'이라는 주제로 기조 강연을 맡고 '강릉 미식의 지속 가능성'에 대한 라운드테이블도 진행된다.
강릉시는 이번 포럼을 통해 강릉 미식 비전과 발전 전략을 지역사회에 공유하고 시민의 참여와 이해도를 높이는 데 집중할 계획이다. 또 다양한 의견을 정책 보완에 반영하여 미식 창의도시 조성의 실효성을 높이겠다는 입장이다.
홍삼녀 문화예술과장은 "이번 포럼은 강릉 미식 산업 현황 공유와 실행 기반을 다지는 출발점"이라며 "강릉의 미식 문화 자산을 도시의 브랜드와 관광 경쟁력으로 발전시키기 위해 지속적인 노력을 하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com