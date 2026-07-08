[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 서울대 수시등급·지원전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

올해 서울대는 정원 내로 수시모집에서 총 2,233명을 선발하며, 세부적으로는 '지역균형전형' 523명, '일반전형' 1,529명, '기회균형특별전형(사회통합)' 181명을 선발한다.

전년도 기준 약 55만 명의 수험생이 수능에 응시하는 거대한 입시 시장 속에서 서울대는 여전히 국내 최고의 교육기관으로서 수많은 수험생의 목표가 되고 있다. 하지만 입학 정원의 문은 극히 좁아 최상위권 수험생들 사이에서도 치열한 경쟁이 벌어진다.

서울대 진학을 목표로 하는 수험생들은 정확한 입시 데이터에 기반한 지원전략을 수립해야 한다. 단순히 내신 성적만을 맹신하거나, 잘못된 정보로 인해 전략 수정의 기회를 놓치는 우를 범해서는 안 된다.

가장 뜨거운 관심을 받는 '의예과, 치의학과, 약학계열, 수의예과' 등 의학계열의 입시 결과를 살펴보면, 2026학년도 합격자 70% 컷 기준 지역균형전형의 경우 의예과 1.06등급, 약학계열 1.17등급, 수의예과 1.15등급 수준을 보였다. 일반전형의 경우 의예과 1.26등급, 치의학과 1.56등급, 수의예과 1.68등급, 약학계열 1.68등급 등 매우 높은 성적 분포를 나타냈다.

이러한 수치는 서울대 입시의 난도를 방증하며, 전년도 입시 결과를 정밀하게 비교·분석하는 것이 필수적이다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 서울대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부종합전형 '지역균형전형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'지역균형전형'은 523명을 선발하며, 소속 고등학교장의 추천을 받은 2027년 2월 국내 고등학교 졸업예정자(조기졸업예정자 제외)가 지원할 수 있다. 고등학교별 추천 인원은 2명 이내이다. 전형 방식은 '1단계 서류평가 100%(3배수 선발), 2단계 1단계 성적 70%+면접 30%'로 진행된다. 수능 최저학력기준은 '국어, 수학, 영어, 탐구(2) 4개 영역 중 3개 영역 등급 합이 7등급 이내(탐구는 2개 과목 등급 평균)'를 충족해야 한다.

(2) 전형의 핵심 전략

이 전형은 지방 소재 일반고 학생들에게 유리한 전형으로, 학생부의 기록이 매우 중요하다. 서류평가는 학생부를 바탕으로 학업능력, 자기주도적 학업태도, 전공 분야에 대한 관심, 지적 호기심, 적극성 및 진취성, 공동체 의식 등을 종합적으로 평가한다. 지원자들은 내신 성적 1~2등이라는 자격 조건에 머물지 않고, 자신의 학생부 내용이 서울대의 인재상인 '창의적 인재'에 부합하는지 끊임없이 점검해야 한다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

2026학년도 합격자 내신 성적을 분석해보면 '인문계열'의 경우 '경제학부 1.00등급, 정치외교학부 1.15등급' 등 극상위권 성적을 보였다. '자연계열'의 경우 '수학교육과 1.05등급, 전기·정보공학부 1.10등급, 컴퓨터공학부 1.10등급' 등이 1.1등급 내외의 높은 커트라인을 형성했다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

경제학부 1.00등급, 정치외교학부 1.15등급, 국어교육과 1.14등급, 경영대학 1.20등급, 사회학과 1.22등급

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

의예과 1.06등급, 수학교육과 1.05등급, 전기·정보공학부 1.10등급, 컴퓨터공학부 1.10등급, 약학계열 1.17등급

2. 학생부종합전형 '일반전형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'일반전형'은 1,529명을 선발하며, 고등학교 졸업자(2027년 2월 졸업예정자 포함) 또는 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자가 지원할 수 있다. 전형 방법은 '1단계 서류평가 100%(2배수 선발), 2단계 1단계 성적 50%+면접 및 구술고사 50%'이다. 단, 미술대학 디자인과를 제외한 전 모집단위에서 수능 최저학력기준을 적용하지 않는다.

(2) 면접 및 구술고사 대비

'일반전형'의 면접 및 구술고사는 단순 지식을 묻는 것이 아니라, 고등학교 교육과정상의 기본 개념 이해를 토대로 종합적인 사고력을 평가한다. 인문, 사회과학, 수학 등 각 분야의 제시문을 바탕으로 논리적이고 창의적인 답변을 유도하므로, 기출문제를 통해 문제 해결 과정을 체계적으로 연습해야 한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

일반전형은 특목고, 자사고 등 다양한 교육과정을 거친 학생들이 지원하여 내신 등급의 범위가 넓은 것이 특징이다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

언론정보학과 1.67등급, 역사교육과 1.67등급, 윤리교육과 1.73등급, 사회학과 1.93등급, 경제학부 2.11등급

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

의예과 1.26등급, 컴퓨터공학부 1.32등급, 스마트시스템과학과 1.44등급, 치의학과 1.56등급, 수의예과 1.68등급, 약학계열 1.68등급

(4) 지원 전략의 시사점

일반전형은 학교생활기록부에 기재된 심화 탐구역량과 면접에서의 논리적 사고력이 합격의 당락을 결정한다. 일반고 학생이라 하더라도 본인의 전공 관련 역량을 깊이 있게 탐구하고 이를 면접에서 명확히 설명할 수 있다면 충분히 합격 가능성이 있다.

2026학년도 결과를 보면 인기 학과인 컴퓨터공학부 1.32등급, 전기·정보공학부 1.94등급 등 학과별 편차가 존재하므로, 자신의 학생부 강점을 파악하여 모집단위를 신중히 선택해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 서울대 합격을 위한 제언

서울대 수시는 단순히 내신 등급의 나열이 아니다. 지역균형전형은 학교생활 전반의 성실성과 우수성을 보여줘야 하며, 일반전형은 전공에 대한 학문적 탐구역량을 면접을 통해 증명해야 한다.

2027학년도 입시를 준비하는 수험생들은 서울대학교 입학본부의 웹진 '아로리'와 입학 안내 책자를 필독하여 평가 기준을 명확히 숙지해야 한다. 또한, 수능 최저학력기준이 있는 전형(지역균형전형 등)에 지원하는 학생들은 수능 대비에도 만전을 기해야 한다.

0.7%의 아주 소수만이 허용되는 서울대 진학의 길은, 정확한 정보력과 자신만의 차별화된 입시전략이 결합할 때 열릴 것이다.

올해 수험생 여러분은 2026학년도 입시 결과를 단순한 수치로 보지 말고, 자신의 학생부와 비교하며 부족한 점을 보완하고 강점은 부각하는 전략을 세워야 한다.