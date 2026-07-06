경남 사천 해안서 올해 첫 비브리오 패혈증균 검출

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해수 온도 상승고위험군 감염 우려

어패류 조리·상처 관리 예방 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 연안 해수에서 올해 첫 비브리오 패혈증균이 검출돼 여름철 감염병 주의가 요구된다.

경상남도보건환경연구원 관계자가 지난달 29일 사천 해안에서 해수 검체를 채취하고 있다.[사진=경남도] 2026.07.06

경상남도보건환경연구원은 지난달 29일 사천 해안에서 채취한 해수 검체를 검사한 결과 비브리오 패혈증균(Vibrio vulnificus)을 올해 처음으로 분리·확인했다고 6일 밝혔다.

비브리오 패혈증균은 해수 온도가 상승하는 여름과 초가을에 연안에서 증식하는 세균이다. 오염된 어패류를 생으로 섭취하거나 상처 부위가 바닷물에 노출될 경우 감염될 수 있으며 발열·오한·구토·설사 등의 증상이 나타난다. 간질환이나 당뇨병, 만성 신장질환 등 기저질환이 있는 경우 중증으로 진행될 위험이 크다.

연구원은 매년 병원성 비브리오균 감시사업을 통해 도내 연안지역을 대상으로 정기 검사를 실시하고 있다. 올해도 4월부터 11월까지 사천·고성·창원·통영·하동·남해·거제 등 7개 지역에서 해수와 갯벌, 패류를 매월 채취해 모니터링을 진행 중이다.

이번 검출 시점은 지난해(4월 7일)보다 늦지만 최근 해수 온도가 18도 이상으로 상승하면서 균 증식이 활발해지는 시기에 접어든 것으로 분석됐다.

예방을 위해서는 어패류를 85도 이상에서 충분히 익혀 섭취하고, 상처가 있는 경우 바닷물 접촉을 피해야 한다. 조리 후 손과 도구를 깨끗이 씻는 등 위생 관리도 필요하다.

김영록 감염병연구부장은 "고위험군의 경우 치명률이 높은 감염병인 만큼 각별한 주의가 필요하다"며 "지속적인 감시와 정보 공유로 예방에 대응하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com