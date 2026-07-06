부산시, 청렴부산 숏폼 영상 공모전…청렴문화 정착

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소극행정·예산 부당 집행 근절

9월 중 총 10편의 우수작 선정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공직사회 소극행정과 예산 부당 집행 등 일상에서 체감되는 불합리한 관행을 시민 아이디어로 바로잡는다.

시는 공직사회 내 투명하고 청렴한 문화 정착을 위해 전 국민을 대상으로 '청렴부산 숏폼 영상 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

청렴부산 숏폼 영상 공모전 포스터[사진=부산시] 2026.07.06

공모 주제는 시민들이 일상에서 겪는 소극행정과 예산 낭비 등 예산 부당 집행 관행을 개선하는 방안이다. 참가자는 청렴한 부산을 만들기 위한 아이디어를 담아 30~60초 분량의 숏폼 영상을 자유 형식으로 제작해 제출하면 된다.

출품작은 사회관계망서비스(SNS) 게시에 적합한 30~60초 HD 또는 FHD(1080×1920 픽셀) 규격의 9:16 세로형 영상 파일이어야 한다.

참가 자격은 관심 있는 대한민국 국민 누구나로 개인 또는 팀 단위 참여가 가능하다. 응모를 희망하는 사람은 부산시 누리집 고시·공고란에 게시된 신청서를 작성한 뒤 제작한 영상 파일과 함께 8월 3일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다.

시는 접수된 작품을 대상으로 주제 적합성, 독창성, 대중성, 완성도 등을 종합 심사해 9월 중 총 10편의 우수작을 선정할 계획이다. 시상 규모는 총 500만 원으로 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 2편, 장려상 5편을 선정해 각각 150만 원, 100만 원, 50만 원, 10만 원을 지급한다.

선정된 작품은 부산시 공식 SNS와 시정 홍보 매체, 공직자 청렴 교육 콘텐츠 등으로 활용될 예정이다.

윤희연 감사위원장은 "이번 공모전은 시민 시각에서 제안되는 청렴 아이디어를 통해 공직사회의 익숙한 관행을 돌아보고 변화하는 계기가 되기를 바란다"면서 "시민과 지속적으로 소통해 청렴 도시 부산을 만드는 데 힘을 모으겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com