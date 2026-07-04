경기도장애인체육대회 '경기도어울림체육대회 2026 김포' 개막

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이틀간 5종목에서 장애인․비장애인 구분 없이 도민이 하나되는 축제

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도장애인체육회는 4일 김포생활체육관에서 '제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포' 개막했다고 밝혔다. 이번 대회는 이틀간 5개 종목에서 선수들이 경쟁을 펼친다.

경기도장애인체육회는 4일 김포생활체육관에서 '제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포' 개막했다고 밝혔다. [사진=경기도장애인체육회]

체육회에 따르면 총 26개 시·군에서 선수 397명(장애인 248명, 비장애인 149명)을 비롯해 임원 및 보호자 577명 등 총 974명이 참가해 보치아, 볼링, 수영 등 5개 종목에서 장애인과 비장애인들이 하모니를 이뤄 선의의 경쟁을 선보일 예정이다.

이날 열린 개회식에는 추미애 경기도장애인체육회장을 대신해 박래혁 경기도 문화체육관광국장과 이기형 김포시장을 비롯한 경기도의회․김포시의회 의원 등 주요 내빈과 시군 선수단 및 관계자들이 참석해 대회의 성공적인 개최를 축하하고 선수들의 선전을 응원했다.

경기도장애인체육회는 4일 김포생활체육관에서 '제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포' 개막했다고 밝혔다. [사진=경기도장애인체육회]

선수대표선서를 통해 정정당당한 경기를 다짐하며 이틀간의 대장정을 힘차게 시작했다.

경기도장애인체육회는 대회 기간 무사고를 최우선으로 스포츠안전재단 및 개최지, 종목단체와 같이 계속적으로 안전관리를 실시한다.

아울러 폭염을 대비해 경기장별 냉방시설과 휴식공간, 냉수를 충분히 확보하고 의료지원반과 안전관리 인력을 배치해 응급상황에 대비하고 있다. 또한 경기운영 차원에서는 기상 상황에 따라 경기 운영시간 조정과 휴식시간을 확대하는 등 현장 대응에 박차를 가할 예정이다.

경기도장애인체육회는 4일 김포생활체육관에서 '제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포' 개막했다고 밝혔다. [사진=경기도장애인체육회]

경기도장애인체육회 백경열 사무처장은 "장애인․비장애인 구분 없이 도민이 하나되는 축제를 매년 개최하게 돼 기쁘게 생각한다"며 "참가선수단이 걱정 없이 맘껏 즐길 수 있도록 안전관리 및 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com