광양시 관광 콘텐츠 '네이버 AI 브리핑 인용' 150만회 돌파

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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 광양시 공식 블로그가 네이버 AI 기반 창작자 지원 프로그램에 선정됐다. AI 브리핑 누적 인용 150만 회를 기록하며 관광 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

광양시는 공식 블로그가 네이버 생성형 인공지능 기반 창작자 지원 프로그램 네이버 메이트 국내여행 분야에 선정됐다고 3일 밝혔다.

광양시 공식 블로그 국내여행 분야 '네이버 메이트' 선정 홍보물 [사진=광양시] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

네이버 메이트는 AI 브리핑에서 콘텐츠 인용 횟수와 전문성 신뢰성 이용자 반응 등을 평가해 분야별 우수 창작자를 선정하는 제도다.

광양시 블로그는 구독자 1만8597명과 월평균 조회수 8만450회를 기록한 관광 홍보 채널로 ▲광양 매화마을 ▲백운산 4대 계곡 ▲배알도 섬 정원 ▲광양불고기 ▲광양와인동굴 등 지역 관광자원을 중심으로 축제 미식 계절별 여행코스 가족 여행지 정보를 제공해 왔다.

해당 콘텐츠는 AI 브리핑에서 누적 150만 회 이상 인용됐다. 시는 이번 선정을 통해 콘텐츠의 전문성과 신뢰성을 인정받은 것으로 보고 있다.

이숙혜 홍보소통실장은 "이번 성과는 광양 관광 콘텐츠 경쟁력을 확인한 사례라며 온라인 홍보를 강화해 관광객 유치에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 광양시는 블로그와 유튜브 인스타그램 페이스북 등 SNS 채널을 통해 관광 문화 시정 정보를 제공하고 있다.

chadol999@newspim.com