평택시 안중출장소, 신청사 명칭 공모…서부지역 비전·상징성 기대

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 안중출장소는 신청사 이전을 앞두고 서부지역의 정체성과 상징성을 담을 새로운 청사 명칭을 공모한다고 3일 밝혔다.

안중출장소는 힘차게 도약하는 서부지역의 기상과 정체성을 표현하고 시민 누구나 쉽고 간결하게 인식할 수 있는 청사 명칭을 발굴할 예정이다.

평택시 안중출장소 신청사 조감도[사진=평택시]

이번 공모에는 평택시민 누구나 참여할 수 있으며 1인당 1건에 한해 응모가 가능하다.

공모 기간은 오는 18일까지이며 참여를 희망하는 시민은 평택시청 공식 누리집(홈페이지)을 참고해 응모 신청서를 작성한 뒤 전자우편(이메일)으로 제출하면 된다.

안중출장소는 접수된 응모작을 대상으로 적합성, 상징성, 대중성 등을 종합적으로 검토해 1차 심사에서 순위 없이 총 4개의 후보 명칭을 선정한 뒤 시민 선호도 조사와 명칭선정위원회 심의를 거쳐 최종 명칭을 확정한다는 계획이다.

특히 안중출장소는 공정하고 체계적인 시민 참여형 평가 절차를 통해 지역사회의 공감대를 형성하고 향후 건립될 신청사의 브랜드 가치를 높힐 것으로 기대하고 있다.

문종호 평택시 안중출장소장은 "신청사 명칭은 단순한 건물의 이름을 넘어 우리 서부지역의 미래 비전과 정체성을 나타내는 중요한 이정표"라며 "평택의 새로운 랜드마크가 될 신청사에 걸맞은 멋진 이름이 지어질 수 있도록 시민 여러분의 많은 참여를 바란다"고 당부했다.

krg0404@newspim.com