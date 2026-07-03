화성시 "온뜰 정원에서 힐링가드너들과 축제 즐기세요"

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4일 '2026 온뜰정원 페스타' 개최...다양한 체험·휴식·나눔·문화활동 즐길 수 있어

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 4일 다올공원 온뜰정원에서 시민과 함께하는 정원문화 행사인 '2026 온뜰정원 페스타'를 개최한다고 3일 밝혔다.

온뜰정원 페스타 홍보 포스터. [사진=화성시]

다올공원 온뜰정원은 '온기가 있는 뜰'이라는 의미를 담은 생활권 치유정원으로 시민들이 식물을 가꾸고 자연을 느끼며 서로 소통할 수 있는 공간이다.

이번 행사는 힐링가드너들이 함께 가꿔 온 온뜰정원을 시민들과 공유하고 정원을 매개로 다양한 체험과 휴식, 나눔, 문화활동을 즐길 수 있도록 마련됐다.

페스타에서는 힐링가드너들이 직접 가꾼 정원을 둘러보며 그동안의 활동 성과를 함께 나누고 시민 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 마련된다.

주요 프로그램은 ▲나도 정원사 ▲정원의 꽃 한 송이 ▲식물 한 다발 ▲편백 마사지볼 만들기 ▲깔깔염색 체험 ▲꽃차 시음 ▲허브 채취 ▲포토존 ▲놀이마당으로 구성된다.

이와 함께 먹거리와 음료, 보습 비누, 아로마 향초 등을 판매하는 부스도 운영돼 시민들이 정원 속에서 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 할 예정이다.

행사는 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되며 별도의 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다.

다만 일부 체험 프로그램은 현장 상황에 따라 시간대별로 운영된다.

차성훈 공원녹지사업소장은 "이번 페스타는 힐링가드너들이 오랜 시간 정성을 담아 가꾼 온뜰정원을 시민들과 함께 나누는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민들이 정원이 주는 쉼과 치유의 가치를 직접 경험하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com