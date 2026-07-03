남원시, 노후상수도 현대화…안정적 급수체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 3일 노후상수도 정비사업을 본격 추진한다고 밝혔다.
- 2029년까지 노후 상수관로 20㎞ 정비 및 블록·유지관리 시스템을 도입한다.
- 유수율을 85% 이상으로 높이고 교통·생활 불편을 최소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유수율 85% 이상 목표·실시간 관리체계 구축 통한 상수도 운영 효율화
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 안정적인 수돗물 공급과 유수율 향상을 위한 노후상수도 정비사업이 환경부 사전기술검토보고서 승인을 받아 본격 추진된다고 3일 밝혔다.
남원시는 오는 2029년까지 월락·남원 배수지권을 중심으로 노후 상수관로 20㎞를 정비하고 시 전역 급수구역에는 블록 구축과 유지관리 시스템을 도입해 체계적인 상수관망 운영 기반을 마련할 계획이다.
이번 사업은 한국수자원공사에 위탁해 추진되며 현재 도통동 동디사거리 일대 노후 상수관로를 대상으로 우선 정비를 진행하고 있다.
남원시는 사업을 통해 월락·남원 배수지권의 유수율을 85% 이상으로 높이고 실시간 관리가 가능한 유지관리 시스템을 구축해 상수도 운영 효율성을 강화할 방침이다.
다만 공사 구간 일부가 주거지역과 상가 밀집지역을 통과하는 만큼 도로 굴착에 따른 일시적인 교통 및 생활 불편이 예상돼 안전을 최우선으로 신속하고 체계적인 시공을 통해 시민 불편을 최소화할 계획이다.
남원시 관계자는 "이번 현대화사업으로 누수에 따른 수돗물 손실을 줄이고 안정적인 급수환경을 조성할 수 있을 것"이라며 "상수도 운영 효율성과 지방공기업의 재정 건전성 향상에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com