남원시, 노후상수도 현대화…안정적 급수체계 구축

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환경부 사전기술검토 승인…2029년까지 노후 상수관로 20㎞ 정비

유수율 85% 이상 목표·실시간 관리체계 구축 통한 상수도 운영 효율화

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 안정적인 수돗물 공급과 유수율 향상을 위한 노후상수도 정비사업이 환경부 사전기술검토보고서 승인을 받아 본격 추진된다고 3일 밝혔다.

남원시는 오는 2029년까지 월락·남원 배수지권을 중심으로 노후 상수관로 20㎞를 정비하고 시 전역 급수구역에는 블록 구축과 유지관리 시스템을 도입해 체계적인 상수관망 운영 기반을 마련할 계획이다.

남원시가 상수도 현대화로 안정적 급수체계 구축에 나선다.[사진=남원시]2026.07.03 gojongwin@newspim.com

이번 사업은 한국수자원공사에 위탁해 추진되며 현재 도통동 동디사거리 일대 노후 상수관로를 대상으로 우선 정비를 진행하고 있다.

남원시는 사업을 통해 월락·남원 배수지권의 유수율을 85% 이상으로 높이고 실시간 관리가 가능한 유지관리 시스템을 구축해 상수도 운영 효율성을 강화할 방침이다.

다만 공사 구간 일부가 주거지역과 상가 밀집지역을 통과하는 만큼 도로 굴착에 따른 일시적인 교통 및 생활 불편이 예상돼 안전을 최우선으로 신속하고 체계적인 시공을 통해 시민 불편을 최소화할 계획이다.

남원시 관계자는 "이번 현대화사업으로 누수에 따른 수돗물 손실을 줄이고 안정적인 급수환경을 조성할 수 있을 것"이라며 "상수도 운영 효율성과 지방공기업의 재정 건전성 향상에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com