이미스(EMIS), 홍대 플래그십 스토어 오픈… 단독 캡 컬렉션 선봬

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 라이프스타일 브랜드 이미스(EMIS)가 3일 서울 마포구 와이즈파크 1층에 '이미스 홍대 플래그십 스토어'를 정식 오픈했다.

매장 외관 [사진=이미스(EMIS) 제공]

해당 매장은 크림과 베이지 색상을 활용한 미니멀리즘 콘셉트로 조성됐다. 내부 장식 등 시각적 요소를 최소화하여 방문객이 제품의 소재와 색상 자체에 집중할 수 있도록 공간을 구성한 것이 특징이다.

이미스는 이번 매장 오픈에 맞춰 홍대 플래그십에서만 구매할 수 있는 전용(익스클루시브) 캡 컬렉션 5종을 단독 판매한다. 출시 제품은 ▲EMIS TAG BRUSHED BALL CAP ▲EMIS TAG CORDUROY BALL CAP ▲EMIS TAG VELVET BALL CAP ▲EMIS TAG KNIT BALL CAP ▲SMALL LINE LOGO BALL CAP 등이다. 주력 제품인 브러시드 볼캡의 경우 모자 측면 라벨과 바탕 색상을 통일했으며 베이지, 다크 베이지, 브라운, 차콜 등 4가지 색상으로 구성됐다.

매장 개점을 기념한 사은품 증정 행사도 진행된다. 3일과 4일 양일간 매장 방문 사진을 개인 소셜미디어(SNS)에 게재한 고객 중 매일 선착순 100명에게 3일에는 볼캡을, 4일에는 에코백을 지급한다.

또한 홍대 전용 캡 컬렉션 구매자에게는 일일 한정 수량으로 틴케이스를 제공하며, 재고 소진 시까지 구매 금액(12만 원, 20만 원 이상)에 따라 파우치와 우산 등을 증정하는 프로모션을 별도로 운영한다.

포토존 [사진=이미스(EMIS) 제공]

최근 패션 업계는 핵심 상권에 대형 플래그십 스토어를 열고 해당 매장에서만 구매할 수 있는 한정판 상품을 배치해 소비자들의 오프라인 방문을 유도하는 전략을 취하고 있다. 이미스 역시 이번 홍대 단독 매장 오픈과 전용 제품 출시를 통해 오프라인 유통망을 강화하고 소비자 접점을 넓혀갈 것으로 분석된다.

ohzin@newspim.com