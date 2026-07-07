화요일·음력 5월 23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 7일(화요일·음력 5월 23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 무지개 꿈이 이루어지겠다.
72년생 : 새롭게 준비하는 것이 좋겠다.
84년생 : 함께 가는 것이 좋겠다.
96년생 : 남을 배려하는 것이 좋다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 기초부터 단단하게 다지는 것이 좋겠다.
73년생 : 무병장수 건강 복이 들어오겠다.
85년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
97년생 : 하는 일마다 성공할 가능성이 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 원하는 바가 이루어지겠다.
74년생 : 믿고 맡기면 더 큰 보람이 있겠다.
86년생 : 돈이 들어오는 횡재를 하겠다.
98년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 주변으로부터 큰 도움을 받겠다.
75년생 : 뜻을 세우고 행동으로 옮겨야 하겠다.
87년생 : 최선을 다하고 정성을 다해야 하겠다.
99년생 : 뜻을 우선 세워야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 자신의 의지가 무엇보다 중요하겠다.
76년생 : 곳간 인심이 후덕하겠다.
88년생 : 이별할 인연으로 변하겠다.
00년생 : 발전적 만남으로 이어지겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 풍요로운 운세가 꽉 차게 들어오겠다.
77년생 : 누구도 믿을 수 없는 상황이 되겠다.
89년생 : 내용을 단단하게 해야 하겠다.
01년생 : 뜻을 세우고 행동해야겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 욕심을 내며 전부를 잃을 수 있겠다.
78년생 : 양보하고 겸손하게 처신해야 하겠다.
90년생 : 준비한 만큼 좋은 결과가 따르겠다.
02년생 : 쭈룩쭈룩 내리는 비를 맞으며 걸어가겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 정면 승부를 거는 것이 좋겠다.
79년생 : 과정도 좋고 결과도 좋겠다.
91년생 : 크게 인정받아 원하는 바를 이루겠다.
03년생 : 사랑하는 사람이 찾아오는 행운이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 재물이 쌓여나가는 기쁨을 맛보겠다.
80년생 : 의지를 굳게 다지는 것이 중요하겠다.
92년생 : 사업 확장 운세가 좋겠다.
04년생 : 힘든 과정은 물러가고 좋은 일만 펼쳐지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 믿고 맡기면 모두 잘 풀리겠다.
81년생 : 하는 일마다 잘 성사되겠다.
93년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
05년생 : 다시없는 영광의 순간을 맞이하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 코가 시큰둥할 일이 생기겠다.
82년생 : 상대방에게 눈물이 나게 해서는 안 되겠다.
94년생 : 모든 사람으로부터 부러움을 사겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 운우지정의 인연을 만나겠다.
83년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
95년생 : 되로 주고 말로 받는 이익이 생기는 일이 생기겠다.