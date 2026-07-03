청주시 3개 마을 '취약지역 생활여건 개조사업' 공모 선정

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장암동·관정1리·호죽1리…국비 53억원 확보

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 대통령 직속 지방시대위원회가 주관하는 '2027년 취약지역 생활여건 개조사업' 공모에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

취약지역 생활여건 개조사업은 성장 혜택에서 소외되고 낙후된 도시 및 농어촌 취약지역 주민들이 최소한의 삶의 질을 보장받을 수 있도록 주거, 안전, 위생 등 생활 인프라를 전반적으로 개선하는 대규모 국비 지원 사업이다.

청주시 낭성면 관정1리 계획도. [사진=청주시] 2026.07.03 baek3413@newspim.com

이번 공모에 선정된 지역은 ▲서원구 장암동 ▲상당구 낭성면 관정1리 ▲흥덕구 옥산면 호죽1리 등 총 3개 마을이다.

시는 이번 선정으로 국비 53억원을 포함해 총사업비 78억원 규모의 사업비를 확보했다.

시는 오는 2027년부터 2031년까지 해당 마을을 대상으로 생활여건 개선사업을 본격 추진할 계획이다.

주요 사업은 빈집 정비, 슬레이트 지붕 개량 등 주거환경 개선을 비롯해 LPG 공동공급시설 설치, 경로당 리모델링, CCTV 설치 등 생활·위생·안전 인프라 정비, 주민 프로그램 운영 등 마을 자생력 확보를 위한 휴먼케어 및 주민역량 강화 사업이다.

시 관계자는 "이번 사업을 통해 낙후된 취약지역의 정주 여건을 개선하고 주민들에게 안전하고 쾌적한 생활환경을 제공하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com