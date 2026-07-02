청주시, 셀트리온그룹 2조 투자계획 발표 환영

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온제약이 2일 2조원 규모 바이오의약품 생산시설 투자를 공식화했다
- 청주시는 오송 바이오클러스터 전략적 가치가 재확인됐다며 환영 입장을 밝혔다
- 청주시는 인허가·기반시설 등 전방위 지원으로 충청권 첨단 바이오 생산 거점 육성을 추진할 계획이다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 셀트리온제약이 2조 원 규모의 바이오의약품 생산시설 투자를 공식화하면서 충청권 바이오산업이 도약의 계기를 맞았다.
청주시는 2일 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표된 이번 투자계획에 대해 "오송 바이오클러스터의 전략적 가치를 재확인한 것"이라며 환영 입장을 밝혔다.
투자는 1단계와 2단계 각각 1조 원씩 총 2조 원 규모로 바이오의약품 프리필드시린지(PFS) 생산시설 확충이 핵심이다. 생산능력 확대를 통해 국가 바이오 제조 경쟁력을 높이고 충청권을 첨단 바이오 생산 거점으로 육성하는 전환점이 될 것으로 기대된다.
이장섭 청주시장은 민선 9기 출범 전부터 충북도 및 정치권과 함께 셀트리온 투자 확대를 요청해 왔다. 지난 6월에는 서정진 회장을 만나 오송 바이오클러스터의 성장 가능성을 설명하며 투자를 건의했고, 셀트리온 측은 긍정적 입장을 밝힌 바 있다.
청주시는 향후 인허가, 기반시설, 정주여건 등 투자 이행 전반을 지원해 사업이 차질 없이 추진되도록 할 방침이다.
baek3413@newspim.com