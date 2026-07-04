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[Tech스토리] 이제 AI 동료와 배그한다….크래프톤 펍지 엘라이

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AI 핵심 요약

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  • 크래프톤이 6월 펍지 엘라이 듀오 모드를 베타 출시해 AI 협업 플레이 경험을 제공했다.
  • 펍지 엘라이는 온디바이스 소형 언어 모델과 음성 인식·합성 기술을 활용해 상황 인식·실시간 대화·개인화 협동 플레이를 구현했다.
  • 엔비디아 ACE와 RTX 4070 이상 GPU 기반으로 PC에서 추론·구동되며, 크래프톤은 베타 이용자 경험을 바탕으로 정식 출시를 준비 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 동료가 사용자 발화 이해하며 함께 전술 수행
배그 최적화 SLM 통해 맥락 파악
온디바이스로 신속한 대응 가능

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤이 엔비디아와 함께 공동 개발한 인공지능(AI) 협업기술 '펍지 엘라이(PUBG Ally)'가 화제다. 지난해 공개된 펍지 엘라이는 지난달 '엘라이 듀오' 모드를 통해 베타 출시됐다. 이 기간 동안 유저들이 직접 경험해볼 수 있었는데 반응이 뜨거웠다.

크래프톤은 지난해 CES 2025에서 CPC(Co‑Playable Character)를 공개했다. CPC는 협업 가능 캐릭터, 말그대로 함께 게임 플레이를 할 수 있는 캐릭터를 뜻한다. 펍지 엘라이는 이러한 CPC 기술을 배그 플레이 환경에 적용한 AI 협동 플레이어다.

크래프톤 펍지 엘라이 [사진= 크래프톤]

일반적인 게임에서는 정해진 조건에만 반응하는 게임 내 캐릭터를 NPC(Non-Playable Character)라고 한다. NPC는 플레이어가 말을 걸어도 정해진 말밖에 하지 않는다. 플레이어의 행동이 영향을 미치는 데 한정적인 것이다.

기존 NPC가 정해진 규칙과 패턴에 따라 움직이는 캐릭터라면 펍지 엘라이는 이용자의 상황, 명령, 플레이 흐름을 이해하고 이에 맞춰 판단·행동하는 것을 목표로 한다.

그동안 배틀그라운드(PUBG)와 같은 슈팅 서바이버게임은 게임을 하는 유저가 혼자 플레이를 하거나 친구나 온라인상에서 매칭된 플레이어들과 함께 게임을 할 수 있었다. 게임적인 재미 외에도 다른 사람과 협업한다는 재미가 컸다. 이에 크래프톤은 펍지 엘라이를 통해 게이머가 혼자 게임에 접속하더라도 AI 동료와 협업으로 같이 플레이할 수 있도록 했다.

이를 위해 가장 중요한 부분은 AI 동료와의 상호작용이다. 이에 크래프톤은 온디바이스 소형 언어 모델(On-device SLM)을 기반으로 게임 이용자와 상호작용할 수 있도록 했다.

플레이어와의 상호작용을 구현하기 위해 자동 음성 인식(ASR), 음성합성(TTS) 기술이 적용됐다. 이는 모두 이미 AI를 활용한 각종 녹음이나 통화 애플리케이션에 적용된 기술이다. 이제 더 이상 스마트폰이 음성 인식을 해서 텍스트를 만들고 그 텍스트를 읽어주는 모습이 낯설지 않다.

크래프톤 AI 협업모델 CPC '펍지 앨라이' 데모 화면. [사진=엔비디아 '지포스 게이머 페스티벌' 유튜브 영상 갈무리]

크래프톤은 이를 게임에 접목했다. 배그는 다른 사람과 온라인 플레이를 할 때 마이크로 대화를 할 수 있다. 대화를 하며 전략을 세울 수 있고 각종 협업을 할 수 있다. 이를 AI 동료 펍지 엘라이에도 똑같이 적용했다. 주요 기술적인 특징은 ▲게임 상황 인식 기반 자율 판단 및 추론 ▲실시간 양방향 커뮤니케이션 ▲대화를 통한 협동 플레이 구현 ▲플레이어 성향과 맥락을 반영한 개인화 경험 ▲온디바이스 SLM 기반의 빠른 반응성 등이다.

펍지 엘라이는 플레이어가 마이크를 통해 말을 하면 이 음성이 텍스트로 바뀌어 SLM이 맥락을 파악하는 방식으로 작동한다. 해당 SLM은 배그 게임에 최적화돼 있기 때문에 일상적인 언어 외에도 전술과 맵에 대한 이해도 가능하다.

플레이어가 "네가 먼저 공격해", "아이템 찾아줘"라는 요청을 하면 이를 이해하고 그대로 실행하는 것은 물론 착륙 지점 추천까지 하며 능동적으로 움직이는 것이다. 이러한 AI의 판단은 엔비디아 ACE를 기반으로 이뤄진다.

배그에서 협업 플레이를 할 때 가장 중요한 것은 바로 대응의 신속성이다. 협업을 위해 서로 이야기를 한다고 해도 실제 플레이가 늦어지면 치명적이다.

이에 펍지 엘라이는 플레이어와 소통이 빠르게 이뤄질 수 있도록 AI가 서버가 아닌 플레이어의 PC에서 빠르게 추론해 온디바이스로 구동된다.

온디바이스로 구동된다는 것은 사용자의 플레이어 환경이 뒷받침돼야 한다는 의미다. 펍지 엘라이가 구동되기 위해서는 지포스 RTX 4070 이상을 지원해야 한다. 엔비디아와 협업한 게임이기 때문에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)가 설치된 PC애서만 플레이할 수 있다. 

크래프톤은 베타 기간 동안 확보한 이용자 경험을 토대로 서비스를 고도화해 펍지 엘라이를 정식 출시한다는 계획이다.

origin@newspim.com

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