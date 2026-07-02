순창군 구림면 구곡마을, 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 순창군 구림면 구곡마을이 2일 취약지역 개조사업에 선정됐다.
- 구곡마을은 2030년까지 19억4400만원을 투입해 정비한다.
- 순창군은 주민참여 성과로 민선8기 6개 마을을 확보했다.
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주민 참여형 계획 수립...공동체 회복 기반 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 구림면 구곡마을이 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 2027년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 공모에 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 생활 기반시설이 부족하고 주거환경이 열악한 농촌지역의 안전과 위생 그리고 생활 인프라를 개선하고 주민 공동체 회복과 삶의 질 향상을 지원하는 국가 균형발전 사업이다.
구곡마을은 내년부터 2030년까지 4년간 국비를 포함한 총사업비 19억4400만원을 투입해 노후주택 정비와 생활 인프라 확충 그리고 주민역량 강화 사업 등을 추진하게 된다.
이번 공모 과정에서 구곡마을은 '아홉 곡의 선율처럼 조화롭고 안전한 마을'이라는 비전을 제시했으며 주민들이 사업계획 수립 단계부터 참여해 필요 사업을 직접 발굴한 점이 높은 평가를 받았다.
또한 순창군은 그동안 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업을 지속 추진하며 주거환경 개선과 공동체 회복 분야에서 성과를 쌓아왔다. 민선 8기 동안 6개 마을이 연이어 선정되며 총 116억원 규모의 사업비를 확보했다.
최영일 순창군수는 "이번 사업 선정은 주민 참여와 행정 지원이 함께 만든 결과"라며 "구곡마을이 안전하고 쾌적한 정주공간으로 거듭날 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com