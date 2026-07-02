KB국민은행, AI 활용 금융서비스 개발 방식 혁신 위한 'KB AI Dev 센터' 출범

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 1일 AI 활용 'KB AI Dev 센터'를 출범했다
- AI가 서비스 기획·개발·테스트 전 과정 관여해 속도·효율을 높일 계획이다
- 코드 자동생성·보안검증·글로벌 AI 도입으로 신뢰성과 품질을 강화하겠다고 밝혔다
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글로벌 최신 기술 신속한 적용 테스트와 적합성 평가 등 통합 개발 체계
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 1일 AI를 활용해 금융 서비스 개발 방식을 혁신하기 위한 'KB AI Dev 센터'를 출범했다고 2일 밝혔다.
KB AI Dev 센터는 AI가 서비스 기획부터 개발, 테스트까지 전 과정에 관여하는 새로운 개발 환경을 제공하기 위해 설계됐다. 개발자가 기존에는 직접적인 설계와 코딩을 수행해야 했던 반면, 앞으로는 사용자가 원하는 기능을 일반적인 언어로 설명하면 AI가 이를 이해하고 설계, 개발, 검증을 지원하게 된다. 이로 인해 금융 서비스 개발 속도와 효율성이 높아질 것으로 예상된다.
이 센터는 ▲코드 자동 생성 및 프로토타입 개발 ▲보안 및 오류 실시간 AI 검증 ▲글로벌 최신 기술의 신속한 적용 테스트와 적합성 평가 등을 통해 통합 개발 체계를 갖추고 있다.
KB국민은행의 KB AI Dev 센터는 최신 AI 기술을 금융 서비스 개발 과정에 빠르게 도입하는 'AI 개발 전진기지' 역할을 할 예정이다. 특히 Claude Code와 같은 글로벌 AI 코드 에이전트 솔루션을 실무 개발 프로세스에 통합하는 '패스트트랙' 체계를 도입함으로써 개발 기간 단축을 기대하고 있다.
또한, KB국민은행은 자체 개발한 하네스(Harness)를 적용해 요구사항 기획부터 코드 생성, 빌드, 테스트에 이르는 개발 전 과정에서 은행의 개발 표준 및 보안 정책이 자동으로 반영되도록 했으며, 실시간 검증을 통해 신뢰성과 품질을 향상시킬 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 센터 출범을 계기로 금융의 본질인 신뢰와 안정성을 기술 혁신으로 강화하겠다"며 "앞으로도 글로벌 AI 기술을 통해 고객에게 더 편리하고 차별화된 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com