삼기, 글로벌 휴머노이드사 공급 확대…"전신 부품 시장 공략"

AI 핵심 요약beta
- 삼기가 2일 휴머노이드 로봇 부품을 상체서 전신으로 확대한다고 밝혔다
- 삼기는 상체 프레임 양산 후 골반·하체 구조물까지 정밀 주조기술로 공급 확대할 계획이다
- 중장기적으로 액추에이터 하우징 시장에 진출해 로봇 핵심 부품사로 자리매김하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼기가 휴머노이드 로봇 부품 공급 범위를 상체에서 전신으로 확대한다. 회사는 글로벌 휴머노이드 기업에 상체 프레임 공급을 시작으로 골반, 하체 구조물, 액추에이터 하우징까지 부품 포트폴리오를 확장할 계획을 2일 밝혔다.
회사에 따르면 첫 단계는 현재 진행 중인 상체 프레임 개발과 초도 물량 공급이다. 알루미늄 다이캐스팅 기술과 생산 역량을 바탕으로 품질과 생산성 확보에 집중한다. 시제품 사양 평가 완료 후 양산 수주 체제로 전환할 예정이다.
또한 다음 단계는 로봇의 하중을 지탱하는 골반과 하체 구조물, 다리 프레임으로 사업 영역을 확대하는 것이라고 회사는 설명했다. 이들 부품은 고강도와 경량화, 내구성이 동시에 요구되는 휴머노이드 로봇의 핵심 구조물로, 회사가 확보한 정밀 고진공 주조기술을 적용할 수 있다.
중장기적으로는 액추에이터 하우징 시장 진출을 목표로 한다. 액추에이터 하우징은 모터와 감속기를 보호하는 부품으로 방열 성능과 정밀 가공 기술이 필요하다. 삼기는 컴팩트 가압주조 기술과 알루미늄·마그네슘 등 고기능성 합금 제어 기술을 바탕으로 경쟁력을 확보할 방침이다. 자회사 삼기에너지솔루션즈가 보유한 배터리 열관리 및 보호 기술을 로봇 액추에이터 하우징에 적용해 기술 차별화를 추진한다.
삼기 관계자는 "휴머노이드 로봇 시장 확대에 맞춰 자동차 산업에서 축적한 정밀 다이캐스팅 기술을 로봇 분야로 확장 중"이라며 "글로벌 로봇 기업의 상체 프레임 개발 업체 선정은 그 시작"이라고 말했다. 이어 "골반 및 하체 구조물, 액추에이터 하우징까지 사업을 확대해 휴머노이드 로봇 글로벌 핵심 부품사로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.
한편 삼기는 올해 초 산업통상자원부의 자동차산업기술개발사업 중 '초대형 다이캐스팅 차체 공정혁신 기술개발'의 총괄 및 주관사로 선정된 바 있다.
nylee54@newspim.com