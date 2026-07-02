LS엠트론, 사출성형기 전용 서비스 앱 'Molding 365' 출시

AI 핵심 요약beta
- LS엠트론이 2일 사출성형기 고객용 앱 Molding 365를 출시했다
- 앱을 통해 서비스 신청부터 완료까지 실시간 확인 가능하며 QR 간편 접수로 대응 속도를 높였다
- 장비별 이력 관리 기반 맞춤 정비로 사출성형기 수명 연장과 안정적 공장 가동을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS엠트론이 사출성형기 고객을 위한 모바일 서비스 앱 'Molding 365'를 출시했다고 2일 밝혔다.
이 앱은 고객이 스마트폰으로 서비스를 신청하고 접수부터 완료까지 전 과정을 실시간으로 확인할 수 있다. 기존의 유선 및 이메일 접수 과정을 간소화해 현장 서비스 대응 속도를 높였다.
공장 설비에 부착된 QR코드를 스캔하면 즉시 해당 장비의 서비스 신청 화면으로 연결되는 '간편 접수' 기능을 지원한다. 스마트폰 조작이 낯선 현장 작업자도 쉽게 이용할 수 있도록 설계했다.
'장비별 이력 관리' 기능도 포함됐다. 누적된 점검 이력, 주요 고장 유형, 부품 교체 기록 등의 데이터를 기반으로 맞춤형 정밀 정비 서비스를 제공한다. 이를 통해 장기간 운용되는 사출성형기의 수명 연장과 안정적인 공장 가동을 지원할 수 있다.
신재호 LS엠트론 사장은 "고객의 생산 경쟁력을 높이는 동반자가 되겠다"고 말했다.
앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.
yuniya@newspim.com