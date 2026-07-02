서울시교육청, K-STEM 기반 미래 과학교육 본격 가동

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2027년까지 모든 학교에 지능형 과학실 구축

교구은행·교사단 연계해 탐구수업 확산

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 인공지능(AI)·디지털 전환 시대에 맞춰 학생 참여형 탐구수업을 확대하고 미래형 과학·수학·융합교육 체계를 구축하기 위해 'K-STEM 기반 AI·디지털 미래형 과학교육' 정책을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

K-STEM은 과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics) 교육을 토대로 학교 현장의 디지털 탐구 환경을 조성하고 학생 참여형 탐구수업을 활성화하기 위한 서울시교육청의 미래형 교육 정책이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 이번 정책을 통해 지능형 과학실 구축 확대, 디지털 탐구도구 확충, K-STEM Bank 운영, 찾아가는 디지털 과학탐구 수업 역량 강화 연수, K-STEM 과학·수학·정보 CREW 운영 등을 함께 추진한다.

우선 학교당 최소 1개 이상의 지능형 과학실을 구축하는 사업을 단계적으로 확대한다. 서울시교육청은 2027년까지 모든 학교에 지능형 과학실을 마련해 학생들이 데이터 기반 탐구활동을 수행할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

학교에는 디지털 센서, 데이터로거, 디지털 현미경, AI 분석 도구 등이 지원된다. 학생들이 직접 데이터를 수집하고 분석·해석하는 과정을 통해 과학 탐구 역량을 키울 수 있도록 하겠다는 취지다.

서울시교육청은 과학·수학·AI·소프트웨어(SW) 교구를 공동 활용할 수 있는 'K-STEM Bank'도 본격 운영한다. 융합과학교육원과 11개 과학교육센터, 수학과학융합교육센터 등이 보유한 디지털 탐구 자원을 학교 현장에서 검색하고 대여할 수 있도록 하는 교구은행이다.

이를 통해 학교 간 교육격차를 줄이고 탐구수업 운영 여건도 넓힌다는 구상이다. 서울시교육청은 향후 K-STEM Bank를 교구 대여에 그치지 않고 수업 활용 사례 공유, 웹진 발간, 정책 환류까지 연결되는 현장 중심 플랫폼으로 확대할 방침이다.

교사 역량 강화를 위한 찾아가는 연수도 진행된다. 연수는 희망학교를 직접 방문하는 실습형 방식으로 운영되며 디지털 센서를 활용한 실시간 데이터 수집·분석, 생성형 AI 기반 탐구 설계, 디지털 탐구도구를 활용한 교과서 실험 재구성 등으로 구성된다. 올해는 약 100개교를 대상으로 학교 맞춤형 연수를 실시한다.

현장 교사 중심의 실천교사단인 'K-STEM 과학·수학·정보 CREW'도 운영한다. CREW는 디지털 탐구도구를 활용한 학생 참여형 탐구수업을 실천하고 우수 수업 사례와 콘텐츠, 숏폼 영상 등을 제작해 학교 현장과 공유한다.

서울시교육청은 교사들의 실제 수업 경험과 현장 의견을 정책에 반영해 미래형 과학교육 정책이 학교 안에서 지속적으로 확산되는 구조를 만들겠다는 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "AI·디지털 시대의 과학교육은 학생이 직접 질문하고 탐구하며 데이터를 기반으로 사고하는 교육으로 변화해야 한다"며 "서울시교육청은 지능형 과학실 100% 구축, K-STEM Bank 운영, 교사 역량 강화, 탐구수업 실천 교사단 운영을 통해 미래 과학교육 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com