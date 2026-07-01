민선9기 봉화 최기영號 출범..."다시 빛나는봉화, 행복한 군민" 선언

AI 핵심 요약beta
- 최기영 봉화군수가 1일 취임식으로 민선9기 군정의 첫발을 내디뎠다.
- 최 군수는 지방 소멸 위기 극복과 군민 화합을 강조하며 봉화 재도약 의지를 밝혔다.
- 농임상업·제조·관광·정주·행정 등 4대 혁신과제와 6차 산업단지 조성 등 비전을 임기 내 완수하겠다고 했다.
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[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 최기영 경북 봉화군수가 취임식과 함께 민선 9기 봉화 군정의 첫발을 힘차게 내디뎠다.
1일 봉화군에 따르면 이날 오전 봉화군민회관에서 열린 취임식에는 당선인과 가족, 국회의원, 도·군의원, 기관·단체장, 군민, 공직자 등 800여 명이 참석해 새로운 봉화의 출발을 축하했다.
최 군수는 이날 취임식에 앞서 충혼탑 참배와 사무 인수서 서명을 마쳤으며 취임식 이후에는 지역 내 주요 기관 단체를 방문하는 것으로 첫 공식 일정을 시작했다.
최 군수는 취임사를 통해 "부족한 저를 믿고 봉화의 미래를 맡겨 주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "당선의 기쁨보다 위기에 처한 봉화를 일으켜 세워 달라는 군민들의 준엄한 뜻에 막중한 책임감을 느낀다"고 소회를 밝혔다.
최 군수는 또 최근 지방이 직면한 소멸 위기를 정면으로 거론하고 "지방 소멸의 위기는 우리가 더 빠르게 움직이고 정확하게 책임져야 할 이유"라며 "지난 선거 과정에서의 경쟁과 갈등은 모두 내려놓고 다시 빛나는 봉화를 위해 모든 군민이 화합해 줄 것"을 당부했다.
그러면서 최 군수는 민선 9기 봉화 군정의 핵심 골자가 될 4대 분야 혁신 과제를 구체적으로 제시하며 봉화의 체질을 근본적으로 바꾸겠다는 강한 의지를 표명했다.
최 군수가 이날 제시한 4대 혁신 과제는 ▲농·임·상업과 제조업을 하나의 생태계로 묶는 '산업 혁신' ▲산림·치유·관광 혁신 ▲인구 유출을 막는 '정주 혁신' ▲실속 행정 중심의 '행정 혁신' 등이다.
최기영 군수는 "오늘 말씀드린 비전을 계획으로만 남기지 않고 실행으로 증명하겠다"며 "취임 후 100일 안에 방향을 확정하고 임기 내에 6차 산업 농업단지 조성, 국제 정원 박람회 추진, 농어촌 기본소득 정착, 공공의료 통합서비스 등을 반드시 완수해 '떠나는 봉화가 아니라 돌아오는 봉화'를 만들겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com