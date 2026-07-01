김철우 보성군수, 취임과 동시에 기본소득 선포

AI 핵심 요약beta
- 보성군수 김철우가 1일 취임과 동시에 농어촌 기본소득 시행을 민선9기 1호 공약으로 확정했다
- 김 군수는 첫 결재로 시행계획에 서명하고 선포식·군민 보고회를 열어 공약 이행 의지를 밝혔다
- 보성군은 정부 지원에 군비를 더해 군민 1인당 월 20만 원을 지급하며 지역경제 활성화와 인구 유입을 목표로 했다
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 김철우 보성군수가 민선 9기 출범과 동시에 농어촌 기본소득 시행을 1호 공약으로 확정하고 군정 운영의 최우선 과제로 추진에 나섰다.
1일 보성군에 따르면 김 군수는 취임 첫 결재로 '농어촌 기본소득 시행계획'에 서명하고 보성다향체육관에서 선포식과 군민 보고회를 열어 정책 추진을 공식화하며 민선 9기 첫 일정부터 공약 이행 의지를 분명히 했다고 밝혔다.
이날 행사에는 김 군수와 김경미 보성군의회 의장, 군의원, 기관·사회단체장, 읍·면 주민 등 약 3000명이 참석한 가운데 제47대 군수 취임 선서를 시작으로 군민 희망 메시지 영상 상영, 기본소득 추진 경과 보고, 선포 퍼포먼스, 합창단 공연 등이 이어졌다.
김 군수는 보고를 통해 지난 2년간의 준비 과정과 농림축산식품부 '농어촌 기본소득 시범사업' 선정 경과, 재원 조달 방안, 지급 대상 및 신청 절차, 향후 지급 일정 등을 설명했다. 특히 시범사업 선정 이후 6월 30일 기준 순유입 인구가 988명 증가한 점을 언급하며 기본소득 정책이 지방소멸 대응과 지역 활력 제고의 계기가 될 것이라고 강조했다.
보성군은 정부 기준 지급액 월 15만원(국비 6만원·도비 4만5000원·군비 4만5000원)에 더해 군 자체 재원으로 월 5만원을 추가 지원, 군민 1인당 월 20만원을 지급할 계획이다.
김 군수는 "농어촌 기본소득은 민선 9기 첫 실천 공약"이라며 "군민과의 약속을 바탕으로 지역경제 활성화와 인구 유입 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com