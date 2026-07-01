완주군의회, 성중기 의장·심부건 부의장 선출

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회가 1일 제10대 전반기 의장단과 상임위원장을 선출했다.
- 성중기 의장은 군민 뜻 최우선 원칙으로 견제·협력 의회를 만들겠다고 밝혔다.
- 전반기 의정 운영 방향으로 생활밀착형 의회·지역경제 기반·복지정책 확대 등을 제시했다.
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 1일 제10대 전반기 의장단과 상임위원장 선출을 마무리하고 군민 중심의 책임 의정을 위한 본격적인 의정활동에 나섰다고 밝혔다.
완주군의회는 이날 제301회 임시회 제1차 본회의에서 무기명 투표를 통해 전반기 의장 성중기 의원, 부의장 심부건 의원을 각각 선출했다.
이어 상임위원장 선거에서는 운영위원장 이진영 의원, 자치행정위원장 최광호 의원, 산업건설위원장 김규성 의원을 각각 선출하며 전반기 원 구성을 마무리했다.
성중기 의장은 "군민과 동료 의원들의 신뢰에 감사드린다"며 "군민의 뜻을 최우선으로 현장의 목소리를 의정에 충실히 반영하는 의회를 만들겠다"고 당선 소감을 밝혔다.
이어 "의회는 집행부에 대한 견제와 감시라는 본연의 역할에 충실하면서도 지역 발전과 군민 행복을 위한 정책에는 적극 협력하는 성숙한 의회를 만들어 가겠다"고 강조했다.
성 의장은 군민과 소통하는 생활밀착형 의회와 청년 농업 기업이 함께 성장하는 지역경제 기반 마련 재정 건전성 확보 미래 성장동력 강화 복지정책 확대 등을 전반기 의정 운영 방향으로 제시했다.
또 "완주의 미래를 좌우할 주요 현안은 군민의 뜻을 최우선 가치로 삼아 책임 있는 대안을 마련하겠다"며 "군민에게 신뢰받는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com