갤럭시아머니트리, AAIF·x402 동시 가입

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리눅스재단 회원사 합류…AI 에이전트 표준 논의 참여



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아머니트리가 리눅스재단에 회원사로 합류하고, 에이전틱 인공지능 재단(AAIF)과 엑스사공이 재단(x402 Foundation)에 동시 가입했다.

디지털 금융 기업 갤럭시아머니트리는 AI 에이전트 상호운용성과 결제 프로토콜 표준화 논의에 참여하기 위해 리눅스재단 회원사로 합류하고 AAIF와 x402 재단에 가입했다고 1일 밝혔다. 회사 측은 국내 기업이 두 기구에 동시에 가입한 것은 갤럭시아머니트리가 처음이며, x402 재단 참여 기업으로는 카카오페이에 이어 두 번째라고 설명했다.

AAIF와 x402 재단은 글로벌 오픈소스 생태계를 운영하는 리눅스재단 산하에서 운영된다. AAIF는 AI 에이전트 상호운용성 표준을, x402 재단은 AI 에이전트 결제 프로토콜 표준을 논의하는 협력체다.

갤럭시아머니트리 로고. [로고=갤럭시아머니트리]

갤럭시아머니트리는 이번 가입을 통해 AI 에이전트 생태계의 핵심 요소인 상호운용성과 결제 표준 논의에 동시에 참여한다. 회사는 AI 에이전트가 정보 탐색, 서비스 호출, 구매, 결제 등을 수행하는 환경이 확대될 경우 표준화된 연동 체계와 결제 인프라의 중요성이 커질 것으로 보고 있다.

AAIF는 AI 에이전트가 여러 플랫폼과 서비스 환경에서 작동할 수 있도록 상호운용성 표준을 마련하는 협력체다. AI 모델과 에이전트가 외부 도구, 데이터, 애플리케이션과 연결되는 개방형 표준 구축을 목표로 한다.

x402 재단은 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP)의 '402 Payment Required' 개념을 기반으로 AI 에이전트 결제 프로토콜 표준화를 논의한다. 콘텐츠, 응용프로그램 인터페이스(API), 데이터, 디지털 서비스 이용 과정에서 AI 에이전트가 결제를 자동 수행할 수 있는 구조를 마련하는 것이 주요 내용이다.

갤럭시아머니트리는 이번 리눅스재단 가입과 AAIF·x402 재단 동시 참여를 계기로 AI 에이전트 결제 환경에 필요한 결제, 충전, 정산, 가맹점 연동 역량을 고도화할 계획이다. AI 에이전트 결제 환경에서는 결제 승인뿐 아니라 사용자 인증, 한도 관리, 정산, 리스크 관리, 이상거래 탐지, 사용자 보호 체계 등이 함께 요구된다는 설명이다.

회사는 기존 전자결제 인프라와 머니트리 플랫폼을 기반으로 AI 에이전트가 실제 거래 환경에서 결제를 수행할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다. 전자결제, 머니트리, 디지털자산 사업 역량을 결합해 차세대 결제 인프라 사업을 확대하겠다는 계획이다.

갤럭시아머니트리는 올해 외국인 선불카드 시장 진출과 토큰증권(STO) 사업 인가 추진, 스테이블코인 기반 결제 개념검증(PoC) 준비도 진행하고 있다. 지난 4월에는 국내 가상자산 거래소 코빗과 머니트리 카드 충전 기능 연동을 기반으로 스테이블코인 결제 사업을 공동 추진한다고 밝혔다.

신동훈 갤럭시아머니트리 대표이사는 "AI 에이전트는 앞으로 정보를 탐색하는 보조 도구를 넘어 서비스 호출, 구매, 결제까지 처리하는 새로운 거래 주체로 진화할 것"이라며 "AAIF·x402 재단 동시 가입을 계기로 글로벌 AI 에이전트 결제 표준 논의에 참여하고 차세대 결제 인프라 시장에 대응하겠다"고 말했다.

이어 "글로벌 오픈소스 표준을 흡수하고 국내 결제 환경에 맞는 실사용 모델을 발굴해 AI 에이전트 결제 시장을 공략하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com