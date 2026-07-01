수원시 "정책에 대한 시민 관심도 대폭 상승했다"

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수원시정연구원 시민 3023명 대상 '2025년 수원 서베이' 분석 결과...행복지수와 생활환경 만족도도 올라

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시 정책에 대한 시민의 관심도가 대폭 상승한 것으로 나타났다.

행복지수 이미지. [사진=수원시]

1일 수원특례시에 따르면 수원시정연구원은 지난해 8월 25일부터 11월 10일까지 시민 3023명을 대상으로 진행한 '2025년 수원 서베이' 분석 결과를 발표했다. 그 결과 수원시 정책에 대한 관심도는 평균 60.5점(100점 환산)으로 전년(48.8점)보다 올랐다.

시 정책에 '관심이 있다'고 답한 응답자는 49.8%로 전년(25.7%)보다 24.1%P 증가했다. 수원시민의 행복지수와 생활환경 만족도 역시 상승한 것으로 나타났다.

수원시민의 종합 행복지수는 2024년 6.59점에서 2025년 7.04점으로 0.45점 상승했다. 행복지수는 4개 구 모두 전년보다 상승했다. 영통구가 7.47점으로 가장 높았고, 장안구 7.00점, 권선구·팔달구는 6.80점이었다.

세대별로는 중년층(7.24점)과 청년층(7.18점)의 행복지수가 상대적으로 높았다. 행복지수는 ▲건강상태▲재정상태▲친지·친구와의 관계 ▲가정생활 ▲사회생활 등 5개 영역의 평균 점수로 산출했다.

생활환경 만족도(100점 환산)도 모든 영역에서 전년보다 상승했다. '자연녹지 환경'이 69.7점으로 가장 높았고, 주거환경(68.8), 생활환경(68.5), 보건환경(67.3)이 뒤를 이었다.

응답자의 94.9%는 "5년 후에도 수원에 거주할 의향이 있다"고 답했다. 높은 생활환경 만족도가 장기 거주 의향에 영향을 미친 것으로 보인다.

수원시는 '2025 수원서베이' 결과를 수록한 단행본 '한눈에 보는 수원 2025'와 영문판(SUWON AT A GLANCE)을 발간했다. 분석 데이터를 인포그래픽과 시각화 도표 중심으로 재구성해 주요 지표를 파악할 수 있도록 제작했다. 국문판과 영문판 단행본을 함께 발간한 건 이번이 처음이다.

수원시 관계자는 "영문판 단행본은 수원시가 외국인 기업·투자자를 유치할 때 수원의 주거 환경, 경제 인구, 포용성, 안정성 등을 객관적으로 보여주는 지표 자료로 활용할 예정"이라고 전했다.

한편 '한눈에 보는 수원 2025'은 수원시정연구원 홈페이지, 수원특례시 데이터포털에서 내려받을 수 있다.

ssamdory75@newspim.com