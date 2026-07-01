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플랜트건설노조, '교섭 회피' 포스코·S-OIL·고려아연 고소

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AI 핵심 요약

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  • 플랜트건설노조가 1일 포스코 등 3곳을 노동청에 고소했다
  • 노조는 원청의 교섭 회피와 노동부의 미온 대응을 강하게 비판했다
  • 노조는 8월 건설노조와 연계한 전면 총파업 돌입을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조법 위반 혐의…8월 총파업

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 노동계가 원청 교섭을 회피하고 있는 포스코, S-OIL, 고려아연을 노동조합법 위반 혐의로 고소한다.

전국민주노동조합총연맹 건설산업연맹 전국플랜트건설노동조합(플랜트건설노조)은 1일 오전 서울 중구 민주노총 교육장에서 '원청교섭 쟁취 플랜트건설노조 총파업 선포 기자회견'을 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 1일 오전 서울 중구 전국민주노동조합총연맹 교육장에서 민주노총 건설산업연맹 전국플랜트건설노동조합이 '원청교섭 쟁취 플랜트건설노조 총파업 선포 기자회견'을 열고 있다. 2026.07.01 lahbj11@newspim.com

이주안 플랜트건설노조 위원장은 "기자회견이 끝난 뒤 오늘 오후 발주사 3곳을 대상으로 노동청에 고소장을 제출할 것"이라며 "노동위원회에서 사용자성을 인정했음에도 발주사들은 계속 핑계를 대며 교섭에 불참하고 있다"고 꼬집었다.

이어 이주안 위원장은 "포스코가 전날 밤 교섭요구 사실 공고를 내긴 했으나 이 역시 교섭창구 단일화 절차를 악용해 교섭을 고의로 지연시키려는 꼼수인지 두고 봐야 한다"고 덧붙였다.

노동계는 원청 교섭 회피를 고용노동부가 방관하고 있다고도 비판했다. 양경수 민주노총 위원장은 "노동부가 지방노동위원회와 중앙노동위원회의 결정을 따르지 않는 사용자를 처벌하겠다고 공언했으나 단 한 건의 처벌도 이뤄지지 않고 있다"며 "노동자들의 교섭권을 보장하는 시행령은 작동하지 못하고 오히려 교섭을 가로막는 시행령만 활개를 치고 있다"고 지적했다.

플랜트건설노조는 오는 8월 총파업도 예고했다. 플랜트건설노조가 지난달 전체 조합원을 대상으로 원청교섭 쟁의행위 찬반 투표를 한 결과 찬성률은 79.2%다.

이 위원장은 "플랜트건설노조는 오는 15일 민주노총 총파업 대회에 참석한 뒤 8월에는 건설노조와 연계해 전면 총파업에 돌입할 것"이라고 밝혔다.

기자회견에서는 건설 현장에서 잇따르는 중대재해 원인을 짚는 현장 목소리도 나왔다.

이동훈 플랜트건설노조 포항지부장은 "현장은 수십년 된 노후 설비가 방치돼 언제 대형 화재나 참사가 터질지 모르는 시한폭탄 같은 상태"라며 "생산 이익에 눈이 먼 원청이 설비 교체를 미루고 가장 위험한 정비 보수 업무를 하청과 플랜트 건설 노동자에게 떠넘기는 '위험의 외주화'를 자행하고 있다"고 목소리를 높였다.

lahbj11@newspim.com

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