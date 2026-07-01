[핌in현장] '모솔연애2' "시즌1보다 발전했다…이번엔 제법 합니다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 연애 리얼리티 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2가 더욱 강력해진 '모솔력'과 성장 서사로 돌아온다.

1일 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2 제작발표회에는 김노은 PD, 원승재 PD와 '썸메이커스' 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 참석해 시즌2의 관전 포인트를 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서인국(왼쪽부터), 강한나, 이은지, 카더가든이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.01 khwphoto@newspim.com

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 연애 경험은 없지만 누구보다 사랑을 꿈꾸는 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 담은 메이크오버 연애 리얼리티다. 서툴지만 진심 어린 감정과 성장 과정을 통해 시청자들의 공감과 응원을 이끌어낼 예정이다.

김노은 PD는 시즌2 제작 소감에 대해 "연애 프로그램이 많지만 그중에서도 우리 프로그램을 많이 사랑해주셔서 시즌2로 돌아올 수 있게 됐다. 감사드린다"고 말했다.

이어 "우리 프로그램은 옛날 일기장을 들춰보는 느낌이다. 볼 때는 손발이 오그라들지만 멈출 수 없는 것처럼 누구나 한 번쯤 해봤을 법한 경험이라 시청자들의 공감을 얻으며 많은 사랑을 받은 것 같다"고 설명했다.

원승재 PD는 "이번 시즌2에서도 서툰 사랑과 성장 과정을 그대로 담았다. 많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서인국(왼쪽부터), 강한나, 김노은PD, 원승재PD, 카더가든, 이은지가 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.01 khwphoto@newspim.com

썸메이커 서인국은 "'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 한 번 맛보면 잊을 수 없는 맛이 있는 프로그램"이라며 "시즌2가 나온다고 했을 때 정말 기뻤고, 다시 함께하게 돼 영광이었다. 출연자 친구들을 보면서 그 강력한 맛을 다시 느꼈다. 많은 분들도 저와 함께 그 강력한 맛을 느끼실 것"이라고 자신했다.

강한나는 "시즌1도 많은 사랑을 받았고 저 역시 정말 즐겁게 촬영했다. 사랑과 성장을 지켜보는 과정이 좋았다"며 "시즌1이 방송된 이후 주변에 모태솔로가 정말 많다는 걸 알게 됐다. 이렇게 매력적인 모태솔로들이 많은데 시즌2, 시즌3까지 이어지면서 더 많은 분들이 나왔으면 좋겠다는 생각으로 참여했다"고 말했다.

이은지는 "연애 프로그램에는 시즌2가 가장 재밌다는 불문율이 있는 것 같다"며 "촬영해보니 시즌1보다 더 재미있고, 진정성도 있어서 만족했다. 예능인이라면 인기 있는 예능에 함께하고 싶은 욕심이 있다"고 밝혔다.

카더가든은 특유의 입담으로 웃음을 자아냈다. 그는 "제작진과 출연진이 저를 정말 잘 챙겨준다. 개인 대기실도 있고, 먹을 것도 많고, 촬영도 빡빡하지 않다. 재밌는 이야기도 많아서 다시 참여하지 않을 이유가 없었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 가수 카더가든이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.01 khwphoto@newspim.com

이날 카더가든은 강한나의 얼굴이 프린팅된 티셔츠를 입고 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "강한나를 정말 존경한다. 나는 모태솔로 친구들을 보면서 저는 말이 거칠게 나갈 때가 있는데 강한나 씨는 항상 감정을 조절하며 이야기하는 모습이 정말 존경스러웠다. 그 마음을 꼭 표현하고 싶어서 직접 제작했다"고 설명했다.

시즌2의 차별점도 공개됐다. 김노은 PD는 "이번에는 여자 출연자들의 활약이 두드러진다"며 "술을 굉장히 좋아하고 말도 세며 술자리를 즐기던 출연자가 좋아하는 남자를 만나고 절주를 선언했다. 바뀌는 모습을 보면서 '이게 사랑의 힘인가'라는 생각이 들었다"고 귀띔했다.

이어 "시즌1이 막 사랑을 시작하는 친구들의 서툰 모습을 보여줬다면 시즌2는 조금 발전된 모습을 볼 수 있다"며 "이번에는 제법 한다. 범퍼카처럼 어디로 스파크가 튈지 모르는 연애가 펼쳐질 것"이라고 기대를 높였다.

이은지는 "많이 다가가라고 조언했더니 너무 많이 다가가서 당황스러웠고, '나만의 시간을 가져라'고 했더니 또 너무 자기 시간만 갖더라"며 "그래도 모두 열심히 사랑을 찾으려고 노력한 것 같아 행복했다"고 말했다.

원승재 PD는 "시청자들이 자신의 과거와 대면한다는 마음으로 프로그램을 보는 것 같다"고 분석했다.

김노은 PD는 "이번 시즌은 더욱 촘촘한 커리큘럼과 빡빡한 스케줄이 기다리고 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 1일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.01 khwphoto@newspim.com

원승재 PD는 프로그램 속 '모솔 우체통' 탄생 비화도 공개했다. 그는 "제작진 중에도 모태솔로가 있어서 실제 경험을 많이 참고했다"며 "친분도 없는 사람에게 갑자기 편지와 선물을 주는 모습을 보고 '모솔 우체통'이라는 장치를 만들게 됐다"고 밝혔다.

오늘(1일) 청룡시리즈어워즈 신인예능인상 후보에 오른 카더가든은 "후보에 올라 정말 기분이 좋았다. 프로그램을 잘 만나서 그런 일이 생긴 것 같다"며 "변우석, 김선호 씨와 함께 후보에 오른 것만으로도 만족한다"고 웃었다.

김노은 PD는 "연애 프로그램은 시즌2가 더 재밌다는 반응을 기대한다"며 "목표는 국내 주간 1위다. 많이 도와달라"고 포부를 밝혔다.

원승재 PD는 "시즌1은 진정성 있는 출연자들 덕분에 많은 사랑을 받았다"며 "이번에도 출연자들이 상처받는 일 없이 시청자들이 용기를 북돋아 주셨으면 좋겠다. 특히 이번 시즌은 진정성을 넘어 각자의 '모솔력'과 개성을 보여줄 수 있는 출연자들을 선정하기 위해 노력했다"고 강조했다.

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 오는 7일 오직 넷플릭스를 통해 첫 공개된다.

moonddo00@newspim.com