스타트럭코리아, 장기운행 차량에 연 1회 무료점검

AI 핵심 요약beta
- 스타트럭코리아가 1일 스타밀리언클럽 혜택을 공개했다.
- 스타밀리언클럽은 주행거리·운행이력 따라 등급을 나눴다.
- 무료 점검과 공임·부품 할인 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아가 1일 장기 운행 차량을 위한 멤버십 프로그램 '스타밀리언클럽'의 혜택을 공개했다.
스타밀리언클럽은 누적 주행거리와 운행 이력에 따라 차별화된 혜택을 제공한다. 트랙터와 카고는 누적 주행거리 기준으로 100만km 미만 '스타 멤버', 100만~200만km '라이징 스타', 200만~300만km '로드 스타', 300만km 이상 '엠버서더 스타' 등 4단계로 구분된다. 덤프트럭은 최초 등록일 기준 5년 미만, 5~10년, 10~15년, 15년 이상으로 나뉜다.
등록된 모든 차량은 폐차 시까지 연 1회 무료 점검 서비스를 받는다. 정기적인 상태 점검과 예방 정비를 통해 차량을 관리할 수 있다.
등급별 할인도 마련됐다. '라이징 스타' 이상 등급에는 공임 10% 할인이 제공되며, '로드 스타'와 '엠버서더 스타' 등급에는 각각 부품 20%, 30% 할인이 추가로 적용된다. 부품 할인은 매년 1월 1일 기준으로 부가세를 제외한 연간 누적 부품 구매액이 1000만원에 도달할 때까지 유효하다.
스타트럭코리아는 향후 등록 차량 보유 고객을 대상으로 분기별 굿즈 증정 이벤트를 운영하고 고객 행사 및 브랜드 프로그램 초청 기회를 제공할 계획이다.
y2kid@newspim.com