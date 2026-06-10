스타트럭코리아, 독일 개발 신형 덤프 출시

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국내 고하중 운행 환경 맞춰 3년 개발…안전·효율성 강화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아가 10일 충남 아산 메르세데스-벤츠 트럭 스타센터에서 신형 덤프 모델 '뉴 아록스 4153K 싱글리덕션 덤프'를 공개했다.

이 모델은 2021년 출시된 5세대 덤프 '뉴 아록스'를 기반으로 국내 고하중 운행 환경에 맞춰 개발됐다. 다임러트럭 독일 본사가 약 3년에 걸쳐 국내 가혹한 주행 환경을 분석하고 연구·개발 및 검증을 완료했다.

차량은 최고출력 530마력, 최대토크 265kgf·m의 3세대 OM471 엔진을 탑재했다. 진화된 X-Pulse 고압 커먼레일 분사 시스템으로 연료 분사량을 줄이면서도 내구성을 높였다. 메르세데스-벤츠 파워 시프트3(MPS3) 변속기는 변속 시 동력 손실을 최소화해 작업 효율을 높인다.

하부 구조는 41톤급 중량 설계로 고하중 작업의 충격을 견디도록 설계됐다. 프레임 강성을 강화하고 안정적인 하중 분산 구조를 갖췄으며, 싱글리덕션 액슬을 조합해 험난한 지형에서도 안정적인 거동을 지원한다. 상부 덤핑 시스템에는 149mm 내경 실린더와 보강된 크래들 구조를 갖춘 히바(HYVA)의 고강성 경량 실린더를 채택했다.

4153K 싱글리덕션 덤프 [사진=스타트럭코리아]

안전 기술로는 270도 센서 퓨전 기술을 도입했다. 액티브 브레이크 어시스트 6(ABA 6), 액티브 사이드가드 어시스트 2(ASGA 2), 프론트가드 어시스트(FGA), 차간 거리 제어 어시스트(AHA)를 통합해 사각지대의 보행자와 자전거까지 감지하고 충돌 위험 시 자동으로 감속 및 제동을 실행한다. 2세대 멀티미디어 콕핏 인터랙티브와 통풍 기능을 갖춘 프리미엄 가죽 시트로 운전자 편의성을 개선했다.

스타트럭코리아는 디지털 솔루션과 서비스 프로그램으로 고객의 총소유비용(TCO) 부담을 낮추는 데 집중했다. 실시간 커넥티비티 서비스인 플릿보드는 차량의 공회전 시간, 평균 연비, 평균 적재중량, 운전자의 주행 패턴 등을 분석해 개별 리포트를 제공한다. 이를 활용하면 최대 15% 수준의 연비 개선 효과는 물론 유지비 절감과 사고 예방 효과를 거둘 수 있다.

덤프 고객 전용 컨트랙트 프로그램인 '스타케어 5+ 티퍼(StarCare 5+ Tipper)'는 정기 점검과 엔진오일, 필터류 교환, 히바 필터 교환까지 차량 유지관리에 필요한 핵심 항목을 일괄 케어한다. 특히 동력전달계 및 주요 부품에 대해 5년·주행거리 무제한 보증을 제공한다.

스타트럭코리아는 론칭을 기점으로 전국의 주요 물류 및 건설 거점을 순회하는 로드쇼를 운영할 계획이다.

y2kid@newspim.com