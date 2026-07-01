하이엔드 아파트 선호도 1위는 롯데건설 '르엘'…2위 '디에이치'

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부동산114 조사서 응답자 58.4% '르엘' 선택

청담르엘, 최고급 이미지 단지 1위 올라

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설의 하이엔드 아파트 브랜드 '르엘'이 국내 주요 하이엔드 브랜드 선호도 조사에서 1위에 올랐다.

'하이엔드 APT 브랜드 선호도 조사' 결과 [자료=부동산114]

1일 부동산 정보업체 '부동산114'가 전국 3849명을 대상으로 '하이엔드 APT 브랜드 선호도 조사'를 진행한 결과 롯데건설의 '르엘'이 국내 10개 하이엔드 브랜드 중 1위를 차지했다고 밝혔다.

이번 조사에서 르엘은 전체 응답자의 58.4%를 기록했다. 성별과 연령, 지역 등 개별 조건과 관계없이 고른 지지를 받았다. 인지도와 호감도, 거주의향 등 주요 조사 항목에서도 전반적으로 높은 평가를 나타냈다.

2위는 현대건설의 '디에이치'(50.5%), 3위는 DL이앤씨의 '아크로'(50.1%)가 각각 차지했다.

최근 2년 사이 입주하거나 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳을 대상으로 한 '최고급 이미지' 조사에서도 롯데건설의 청담르엘이 1위 단지로 선정됐다.

하이엔드 브랜드가 되기 위해 필요한 조건을 묻는 질문에서는 '프리미엄 입지'가 69.5%로 가장 높은 비중을 차지했다. ▲고급 커뮤니티 시설 61.0% ▲외관·건축 디자인 차별화 55.0% ▲프라이버시 보장 설계 35.9% ▲브랜드의 고유성 및 이미지 33.8% 순으로 집계됐다.

윤지해 부동산114 리서치랩장은 "하이엔드 아파트 브랜드에 대한 수요층 요구가 지속적으로 증가하고 있다"며 "르엘의 경우 청담르엘, 잠실르엘 등 매머드급 신규 입주단지의 명성이 더해진 것으로 보인다"고 말했다.

이번 설문조사는 지난달 19일부터 26일까지 시행됐다. 오차 범위는 95% 신뢰수준에 ±1.58%포인트(p)다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 1위를 차지한 브랜드는 무엇인가요?

A. 롯데건설의 하이엔드 아파트 브랜드 '르엘'이 국내 10개 하이엔드 브랜드 중 1위를 차지했습니다. 르엘은 전체 응답자의 58.4%를 기록했습니다.

Q. 르엘은 어떤 항목에서 높은 평가를 받았나요?

A. 르엘은 성별과 연령, 지역 등 개별 조건과 관계없이 고른 지지를 받았습니다. 인지도와 호감도, 거주의향 등 주요 조사 항목에서도 전반적으로 높은 평가를 받았습니다.

Q. 하이엔드 브랜드 선호도 2위와 3위는 어디인가요?

A. 2위는 현대건설의 '디에이치'로 50.5%를 기록했습니다. 3위는 DL이앤씨의 '아크로'로 50.1%를 나타냈습니다.

Q. 최고급 이미지 조사에서 1위 단지로 선정된 곳은 어디인가요?

A. 최근 2년 사이 입주하거나 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳을 대상으로 한 '최고급 이미지' 조사에서는 롯데건설의 청담르엘이 1위 단지로 선정됐습니다.

Q. 소비자들이 하이엔드 브랜드에 가장 필요하다고 본 조건은 무엇인가요?

A. 하이엔드 브랜드가 되기 위해 가장 필요한 조건으로는 '프리미엄 입지'가 69.5%로 가장 높게 꼽혔습니다. 이어 고급 커뮤니티 시설 61.0%, 외관·건축 디자인 차별화 55.0%, 프라이버시 보장 설계 35.9%, 브랜드의 고유성 및 이미지 33.8% 순이었습니다.

chulsoofriend@newspim.com