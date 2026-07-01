하이엔드 아파트 선호도 1위는 롯데건설 '르엘'…2위 '디에이치'

AI 핵심 요약beta
- 부동산114가 1일 전국 조사에서 롯데건설 르엘이 하이엔드 APT 브랜드 선호도 1위를 차지했다고 밝혔다
- 르엘은 응답자 58.4% 선택을 받으며 인지도·호감도·거주의향 등 전 항목에서 고른 지지를 얻었다
- 소비자들은 하이엔드 조건으로 프리미엄 입지와 고급 커뮤니티·차별화된 디자인·프라이버시 설계를 중요하게 꼽았다
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청담르엘, 최고급 이미지 단지 1위 올라
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설의 하이엔드 아파트 브랜드 '르엘'이 국내 주요 하이엔드 브랜드 선호도 조사에서 1위에 올랐다.
1일 부동산 정보업체 '부동산114'가 전국 3849명을 대상으로 '하이엔드 APT 브랜드 선호도 조사'를 진행한 결과 롯데건설의 '르엘'이 국내 10개 하이엔드 브랜드 중 1위를 차지했다고 밝혔다.
이번 조사에서 르엘은 전체 응답자의 58.4%를 기록했다. 성별과 연령, 지역 등 개별 조건과 관계없이 고른 지지를 받았다. 인지도와 호감도, 거주의향 등 주요 조사 항목에서도 전반적으로 높은 평가를 나타냈다.
2위는 현대건설의 '디에이치'(50.5%), 3위는 DL이앤씨의 '아크로'(50.1%)가 각각 차지했다.
최근 2년 사이 입주하거나 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳을 대상으로 한 '최고급 이미지' 조사에서도 롯데건설의 청담르엘이 1위 단지로 선정됐다.
하이엔드 브랜드가 되기 위해 필요한 조건을 묻는 질문에서는 '프리미엄 입지'가 69.5%로 가장 높은 비중을 차지했다. ▲고급 커뮤니티 시설 61.0% ▲외관·건축 디자인 차별화 55.0% ▲프라이버시 보장 설계 35.9% ▲브랜드의 고유성 및 이미지 33.8% 순으로 집계됐다.
윤지해 부동산114 리서치랩장은 "하이엔드 아파트 브랜드에 대한 수요층 요구가 지속적으로 증가하고 있다"며 "르엘의 경우 청담르엘, 잠실르엘 등 매머드급 신규 입주단지의 명성이 더해진 것으로 보인다"고 말했다.
이번 설문조사는 지난달 19일부터 26일까지 시행됐다. 오차 범위는 95% 신뢰수준에 ±1.58%포인트(p)다.
Q. 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 1위를 차지한 브랜드는 무엇인가요?
A. 롯데건설의 하이엔드 아파트 브랜드 '르엘'이 국내 10개 하이엔드 브랜드 중 1위를 차지했습니다. 르엘은 전체 응답자의 58.4%를 기록했습니다.
Q. 르엘은 어떤 항목에서 높은 평가를 받았나요?
A. 르엘은 성별과 연령, 지역 등 개별 조건과 관계없이 고른 지지를 받았습니다. 인지도와 호감도, 거주의향 등 주요 조사 항목에서도 전반적으로 높은 평가를 받았습니다.
Q. 하이엔드 브랜드 선호도 2위와 3위는 어디인가요?
A. 2위는 현대건설의 '디에이치'로 50.5%를 기록했습니다. 3위는 DL이앤씨의 '아크로'로 50.1%를 나타냈습니다.
Q. 최고급 이미지 조사에서 1위 단지로 선정된 곳은 어디인가요?
A. 최근 2년 사이 입주하거나 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳을 대상으로 한 '최고급 이미지' 조사에서는 롯데건설의 청담르엘이 1위 단지로 선정됐습니다.
Q. 소비자들이 하이엔드 브랜드에 가장 필요하다고 본 조건은 무엇인가요?
A. 하이엔드 브랜드가 되기 위해 가장 필요한 조건으로는 '프리미엄 입지'가 69.5%로 가장 높게 꼽혔습니다. 이어 고급 커뮤니티 시설 61.0%, 외관·건축 디자인 차별화 55.0%, 프라이버시 보장 설계 35.9%, 브랜드의 고유성 및 이미지 33.8% 순이었습니다.
chulsoofriend@newspim.com