현대제철, 혹서기 온열질환 예방 협약 체결

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당진제철소 시작으로 국내 전 사업장 순차 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대제철 노사가 지난 30일 당진제철소에서 혹서기 온열질환 예방을 위한 협약식을 개최했다. 협약식에는 현대제철 SHE본부장 고흥석 전무, 생산본부장 강연채 전무, 전국금속노동조합 충남지부 현대제철지회 공태석 지회장 등이 참석했다.

협약의 주요 내용은 휴게시설 제공, 냉방시설 지원, 고열 작업 중 안전 수칙 준수, 음료 제공, 응급조치 교육 등이다. 당진제철소를 시작으로 인천·포항·순천공장 등 국내 사업장에서 순차적으로 확대할 계획이다.

현대제철 노사가 지난 30일 당진제철소에서 혹서기 온열질환 예방 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터) 현대제철 생산본부장 강연채 전무, 전국금속노동조합 충남지부 현대제철지회 공태석 지회장, SHE(안전보건환경)본부장 고흥석 전무 [사진=현대제철]

현대제철 노사는 혹서기 기간 대규모 보수 현장과 고열 작업장을 중심으로 현장 점검을 강화한다. 노사 합동 점검을 통해 휴게시설 관리 기준 준수 여부, 체감온도별 작업시간 준수 여부, 냉풍기 정상 작동 등을 확인하고, 고열 작업 현장을 직접 방문해 근로자들에게 음료를 제공하며 안전보건 수칙을 공유한다.

현대제철은 5월부터 알림톡을 통해 직원과 계열사, 협력사 근로자를 대상으로 매일 오전과 오후에 기상정보를 제공하고 있다. 체감온도, 풍속, 강우량 등이 포함되며, 체감온도 계산기 앱도 제공해 근로자들이 적정 휴식시간을 확보할 수 있도록 지원한다.

푸드트럭 형태의 음료 차량을 운영해 다양한 음료와 식염 포도당을 지급하고, 온열질환 예방 수칙과 작업 절차가 담긴 안내 책자를 배포한다. 대형·소형 버스를 활용한 이동형 안전쉼터와 고정형 휴게시설도 확대 운영한다.

현대제철 노사는 냉감 작업복, 아이스 안전모 패드, 온열질환 예방 키트 등 안전용품을 현장에 전달할 예정이다.

y2kid@newspim.com