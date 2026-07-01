문체부 국립현대미술관장 등 11개 개방형 직위 공개모집

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인사처, 8개 부처 고위공무원단 2개·과장급 9개 직위 채용…민간 전문가 적극 영입

국립현대미술관장·국립장애인도서관장 등 4개 직위는 민간인만 지원 가능

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 문화체육관광부 국립현대미술관장 등 11개 개방형 직위를 공개 모집하며 민간 전문인력 영입에 나선다.

인사혁신처는 1일 '2026년 7월 개방형 직위 공개모집'을 실시한다고 밝혔다. 이번 채용은 문체부와 국가데이터처 등 8개 부처를 대상으로 고위공무원단 2개 직위와 과장급 9개 직위를 선발한다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

고위공무원단 직위는 문체부 국립현대미술관장과 국가데이터처 국가데이터연구원장이다. 국립현대미술관장은 전시 기획과 국내외 미술 교류, 소장품 조사·연구 등을 총괄하며 미술 분야 전문 경력을 갖춘 민간인만 지원할 수 있다. 국가데이터연구원장은 국가통계 품질 향상과 데이터 기반 정책 연구, 인공지능(AI) 기반 데이터과학 연구 등을 담당한다.

과장급 개방형 직위는 과학기술정보통신부 우정사업본부 경북지방우정청 대구우편집중국장, 법무부 의정부교도소 의료과장, 국가보훈부 국립4·19민주묘지관리소장, 문체부 국립장애인도서관장과 국립국악원 남도국악원장, 농림축산식품부 농림축산검역본부 질병진단과장, 국토교통부 국토교통인재개발원장, 공정거래위원회 약관특수거래과장과 고객지원담당관 등이다.

이 가운데 국립현대미술관장과 국립장애인도서관장, 국토교통인재개발원장, 공정거래위원회 고객지원담당관 등 4개 직위는 민간인만 지원할 수 있다.

원서 접수는 오는 13일까지 진행되며, 서류전형과 면접, 역량평가 등을 거쳐 최종 임용된다. 고위공무원단 직위는 인사심사를 거쳐 대통령이, 과장급 직위는 소속 부처 장관이 임용한다.

자세한 응시 자격과 제출 서류, 전형 일정은 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집에서 확인할 수 있다.

abc123@newspim.com