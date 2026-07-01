대검찰청, '청소년 마약 예방 홍보대사'에 걸그룹 하츠투하츠 위촉

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하츠투하츠 참여 숏폼 동영상 제작 예정

9월 1~2일 서울서 마약류퇴치국제협력회의 개최

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 대검찰청이 글로벌 아이돌 그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)를 '청소년 마약 예방 홍보대사'로 위촉했다.

대검은 1일 "마약 범죄에 대한 엄정한 대응과 함께 청소년들이 처음부터 마약을 접하지 않도록 예방 정책도 추진하고 있으며, 그 활동 중 하나로 '청소년 마약 예방 홍보대사'를 위촉했다"며 이 같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 구자현 검찰총장 직무대행(왼쪽 두번째)이 그룹 하츠투하츠 지우에게 1일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 열린 청소년 마약 예방 홍보대사 위촉식에서 꽃다발을 전달하고 있다. 2026.07.01 yeawon2@newspim.com

이어 "이번 홍보대사는 '하츠온(Hearts On), 꿈을 켜고 미래를 밝히다'를 메시지로 해 청소년들이 마약의 유혹이 아닌 건강하고 밝은 꿈과 희망을 선택하는 것을 응원하고자 추진됐다"고 덧붙였다.

대검은 "최근 마약 범죄는 SNS 등 익명성이 보장되는 다양한 플랫폼을 이용해 유통되는 사례가 증가하면서, 청소년들도 마약의 위험에 쉽게 노출되고 있다"며 "청소년들의 마약 범죄를 예방하기 위해선 마약의 위험성을 알리는 것과 더불어 청소년들이 자신의 삶을 소중히 여기고 꿈과 미래를 향해 나아갈 수 있도록 사회가 함께 응원하는 환경을 조성하는 것이 지속 가능한 예방의 출발점이라고 봤다"고 설명했다.

대검은 추후 청소년 마약 예방 홍보 활동의 일환으로 하츠투하츠가 참여하는 숏폼 동영상을 제작할 예정이다.

또한 오는 9월 1~2일 서울에서 개최될 예정인 제33회 마약류퇴치국제협력회의(ADLOMICO)에서 청소년 마약 예방활동을 소개할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 구자현 검찰총장 대행(가운데)과 그룹 하츠투하츠가 1일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 열린 청소년 마약 예방 홍보대사 위촉식에서 그룹 하츠투하츠에게 위촉장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.01 yeawon2@newspim.com

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