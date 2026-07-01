신용한 충북지사 취임 "민생 실용·충북 대전환…체감 변화 만들 것"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 1일 취임식을 갖고 민선 9기 출범을 공식화했다.

신 지사는 취임사에서 "오늘은 새로운 도지사의 취임이 아니라 새로운 충북의 시작을 선언하는 자리"라며 "도민의 선택은 낡은 관성에 머무르지 말고 도민의 삶을 실질적으로 바꾸라는 명령"이라고 밝혔다.

신용한 충북지사.[사진=충북도]

그는 "인공지능과 디지털 혁신, 저출생과 지방소멸 등 구조적 변화 속에서 충북은 변화를 따라가는 지역이 아니라 이끄는 지역이 돼야 한다"며 "사람과 기업이 함께 성장하는 충북을 만들겠다"고 강조했다.

도정 목표로는 '충북 대전환! 민생 실용 충북!'을 제시했다. 신 지사는 "성장은 도민의 삶을 바꾸기 위해 존재해야 하고 행정은 도민의 불편을 해결해야 한다"며 "보여주기식 정책이 아닌 도민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.

향후 도정 운영 방향으로는 다섯 가지를 제시했다.

창업 생태계 조성을 통한 '창업특별도', 복지·안전망 강화를 통한 '안심특별도', 시·군 동반 성장을 위한 '균형특별도', 문화·관광 활성화를 위한 '문화특별도', 도민 참여 행정을 강화하는 '실용특별도' 등이다.

신 지사는 "좋은 기업이 좋은 일자리를 만들고 일자리가 청년을 머물게 하며 지역의 미래를 만든다"며 "창업과 투자, 기업 성장이 선순환하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

또 "재난·의료·돌봄 등 생활 전반의 안전망을 강화하고 지역 간 상생 발전을 이루겠다"며 "문화와 관광, 콘텐츠 산업을 연계해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 덧붙였다.

아울러 "도정의 주인은 도민"이라며 "현장에서 답을 찾고 결과로 평가받는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.

신 지사는 "도정은 약속이 아닌 실천으로 평가받는다"며 "도민의 삶이 달라졌다는 평가를 받을 때까지 초심을 잃지 않겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com