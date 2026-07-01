'래플'은 '추첨 판매', 백래시'는 '반발'로... 문체부가 다듬은 쉬운 우리말

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 국립국어원이 언론과 일상생활 등 사회 전반에서 쓰이는 외래 용어 13개를 쉬운 우리말로 다듬었다고 1일 밝혔다.

문체부와 국어원이 다듬은 쉬운 우리말. [자료= 문체부]

국민이 우리말로 바꾸어 써야 한다고 가장 많이 꼽은 외래 용어는 '래플'(74.9%), '백래시'(74.2%), '스와팅'(73.3%), '서드 파티'(72.9%) 순으로 나타났다.

추첨을 통해 상품을 판매하는 방식인 '래플'은 '추첨 판매'로 다듬었다. 새로운 사회적 흐름이나 변화에 대해 강하게 반대하는 일을 뜻하는 '백래시'는 '반발'로 바뀐다. 강력 범죄가 발생한 것처럼 허위로 신고하는 '스와팅'은 '강력 범죄 허위 신고'로, 다른 기업의 주 기술을 이용한 파생 상품 따위를 생산하는 회사를 가리키는 '서드 파티'는 '외부 협력사' 또는 '연계 협력사'로 이해하기 쉽게 정리됐다.

최근 인공지능과 관련한 정보통신 분야에서 자주 쓰이는 용어도 다듬음의 대상이 됐다. 자연어를 사용해 프로그램 명령어를 작성하는 '바이브 코딩'은 '대화형 코딩'으로, 인공지능 기술로 무분별하게 생산된 저급한 콘텐츠를 가리키는 '인공지능 슬롭/에이아이 슬롭'은 '인공지능 저급 콘텐츠'로 바뀐다. 이용자가 검색 엔진이나 인공지능 플랫폼에서 원하는 정보를 얻은 뒤 해당 정보를 제공한 웹사이트는 방문하지 않는 현상을 뜻하는 '제로 클릭'은 '무방문 검색'으로 쉽게 다듬어졌다.

이번 국어심의회에서는 국민권익위원회와 소방청이 마련한 소관 분야의 전문용어 표준안 총 8개도 함께 심의했다. 조명 등의 빛이 사람의 눈에는 인지되지 않을 정도로 매우 빠르게 깜빡이는 현상을 가리키는 '플리커 현상'은 '빛 떨림 현상'으로, 독을 없앤다는 뜻인 '제독'은 '오염 제거'로 각각 다듬어 어려운 한자어나 외국어가 포함된 전문용어를 알기 쉬운 말로 바꿨다.

이번 다듬은 말의 후보안은 언론계, 학계, 청년(대학생) 등이 참여한 새말모임 위원회에서 마련했다. 이후 전국 15세 이상 국민 3000명을 대상으로 한 국민 수용도 조사(우리말 대체가 필요한 외국어 및 외국어의 우리말 대체어 수용도 조사) 결과를 바탕으로 2026년 2차 국어심의회 국어순화분과위에서 최종 확정됐다.

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