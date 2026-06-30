사천시 '사천읍 원도심 도시재생 공모' 선정…총사업비 200억원 확보

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청년 활동공간 부족 해결·보행환경 개선

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우주항공산업과 연계한 지·산·학 캠퍼스를 앞세운 경남 사천시의 사천읍 원도심 재생 구상이 국토교통부 2026년 도시재생 신규사업 공모에 최종 선정돼 200억 원 규모 사업 추진이 가능해졌다.

시는 국토교통부가 공모한 2026년 도시재생 신규사업(지역특화재생)에서 사천읍 원도심지구가 선정돼 도시재생특별위원회 심의를 통과하고 총사업비 200억 원을 확보했다고 30일 밝혔다.

이번에 선정된 사업 대상지는 청년 유출과 인구 감소, 건축물 노후화로 활력을 잃은 사천읍 원도심 일대다.

경남 사천시 사천읍 원도심 도시재생 조감도[사진=사천시]2026.06.30

이번 사업은 생활인구와 관계인구를 늘려 지역경제를 되살리는 데 목표를 두고 있다.시는 청년 활동공간 부족, 열악한 보행환경, 상권 접근성 저하, 주차난 등 주민 생활여건 개선을 핵심 과제로 잡았다.

사업 비전으로 '지역·산업·대학이 함께 성장하는 지·산·학 글로컬 현장캠퍼스'를 내세웠다.우주항공산업과 교육, 생활 인프라를 연계해 청년이 머물고 활동하는 도시 기반을 조성한다는 구상이다.

사업계획은 공청회, 주민 인터뷰, 전문가 컨설팅 과정을 거쳐 주민 의견을 반영해 마련했다.시는 사천읍 원도심의 입지와 우주항공도시라는 특성을 살려 지역특화재생사업으로 구체화했다.

총사업비 200억 원은 글로컬 캠퍼스 거점시설 조성, 로컬 연계 기반시설 조성, 체류기반 생활환경 조성 등 세 갈래로 투입된다.글로컬 캠퍼스 거점시설은 단순 교육시설이 아니라 우주항공산업과 연계한 산학협력, 현장형 인재 양성 플랫폼으로 조성된다.

시는 지역 대학과 기업은 물론 해외 대학과도 항공기술 연수 및 교류를 추진해 글로벌 교육환경을 구축할 계획이다. 이를 통해 우주항공 관련 교육·연구 기능을 원도심에 집적하고, 지역 청년과 외부 청년층을 끌어들이는 기반을 만들겠다는 방침이다.

생활환경 개선 사업도 병행된다.시는 보행로를 정비해 원도심 보행 안전과 편의를 높이고, 사천읍시장 공영주차장 주차면을 확충해 상권 접근성과 주민 이용 편의 개선에 나선다.

관계인구 확대를 위한 체류 기반 조성도 포함됐다. 시는 빈집을 활용한 로컬스테이를 조성하고 커뮤니티 공간을 정비해 청년과 대학생 등이 일정 기간 지역에 머물며 활동할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 원도심 정주환경을 개선하는 동시에 생활인구와 관계인구를 확대하고 우주항공산업과 연계한 산학협력체계를 구축함으로써 청년 유입과 지역경제 활성화에 긍정적인 효과가 있을 것으로 내다봤다.

m25322532@newspim.com