강훈, 일도 연애도 디테일…'최애의 사원' 워너비 CEO 변신

오는 8월 3일 첫방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈이 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 비주얼과 능력을 모두 갖춘 패션 플랫폼 CEO 강하기 역을 맡아 워너비 상사의 정석을 선보인다.

오는 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 강훈. [사진=tvN] 2026.06.30 moonddo00@newspim.com

극 중 강훈이 맡은 강하기 캐릭터는 비주얼과 피지컬, 두뇌와 능력을 고루 갖춘 패션 플랫폼 아펠로의 CEO. 치열한 노력과 타고난 사업 감각으로 아펠로를 지금의 위치에 올려놓은 자수성가형 리더 강하기(강훈)는 결과를 낸 직원에게 확실한 보상과 신뢰를 주는 좋은 상사로 '강테일(강하기+디테일)'이라는 별명이 붙을 만큼 디테일을 중요하게 여긴다.

오랜 친구인 이찬(차우민)과 손을 잡고 작은 패션 편집숍을 신진 디자이너 브랜드 전문 패션 플랫폼으로 성장시킨 강하기의 능력은 공개된 약력 소개에서 확인할 수 있다. 범상치 않은 학창 시절 이력과 아펠로의 거침없는 매출 성장 성과는 강하기의 수완을 짐작하게 한다.

이와 함께 공개된 사진 속에는 아펠로를 지금의 자리에 올려놓은 대표 강하기의 프로페셔널한 모습이 담겨 있다. 패션 플랫폼 대표답게 깔끔하고 세련된 스타일링과 부드러운 카리스마로 상대의 신뢰를 얻고 있는 것.

하지만 일에서는 완벽에 가까운 강하기도 인간관계, 특히 연애에서는 유독 난항을 겪는다. 쉽게 사람을 믿지 않는 데다가 좋아하는 상대 앞에서는 유독 서툰 면을 보이기 때문. 그런 강하기가 최근 한 신입사원에게 마음이 흔들리면서 직장 생활에 예상치 못한 난관을 맞닥뜨리게 된다. 과연 강하기는 직원에게 느낀 낯선 감정에 어떻게 반응할지 궁금해지고 있다.

그런가 하면 강하기 캐릭터로 시청자들의 설렘을 자극할 강훈(강하기 역)의 새로운 변신도 기대를 모은다. 풋풋한 첫사랑부터 애틋한 순애보까지 다양한 사랑의 형태를 그리며 세밀한 감정 연기를 선보여온 강훈은 이번 '최애의 사원'에서 대표의 듬직한 리더십과 연애 초보의 귀여운 허당미 등 다채로운 매력을 발산하며 보는 이들의 연애 로망을 자극할 예정이다.

취준생의 이력서 제출을 부르는 워너비 대표 강훈을 만날 수 있는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은

8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com