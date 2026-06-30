기업 문화예술 총액 3년만에 꺾였다..."선별적 조정 시기"

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2025년 문화예술총액 1969억… 3년 만에 감소 전환

한국메세나협회 조사 결과



[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 기업의 문화예술 지원 총액이 3년 만에 감소한 것으로 나타났다.

한국메세나협회가 30일 발표한 '2025년 기업의 문화예술 지원 현황 조사'에 따르면 국내 매출액 기준 500대 기업과 기업 출연 문화재단 등 737개사를 대상으로 조사한 결과, 기업의 문화예술 지원 총액은 약 1969억 원으로 집계됐다.

2016~2025년 기업의 문화예술 지원 규모 추이. [자료= 메세나협회]

특히 지난해 대비 지원 기업 수(728개사)와 지원 건수(2392건)는 각각 24%, 28.5% 증가했으나 지원 규모(1968억 7900만 원)는 7.4% 감소했다.

한국메세나협회 관계자는 "2022년 이후 이어지던 기업의 문화예술 지원 증가세가 2025년 들어 꺾였다"라며 "기업들이 경영 환경 변화 속에서 문화예술 지원을 우선적으로 줄이고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

지원 금액 감소는 주요 지원 분야의 규모 축소가 주된 원인으로 나타났다. 기업의 문화예술 분야별 지원 금액을 살펴보면, 인프라(공연장, 복합문화공간, 미술관 등) 분야는 약 1106억 원으로 전년 대비 7.9% 감소, 전체 지원 규모 감소에 가장 큰 영향을 미쳤다.

미술·전시 분야도 유통업계의 지원 활동 위축 등의 영향으로 전년 대비 27.7% 감소한 것으로 나타났다. 클래식(-4.8%), 문화예술 교육(-9.8%) 분야 또한 기업들이 장기적으로 운영하던 프로젝트 종료 등의 영향으로 지원 규모가 감소했다.

반면 창작 뮤지컬(+85.2%), 연극(+27%), 영상·미디어(+20.2%), 비주류·다원예술(+11%) 분야는 지원 금액이 소폭 증가했다. 다만 이들 분야의 지원 금액 증가에도 불구하고 전체 지원 금액에서 차지하는 비중은 각각 4% 미만에 그친다.

현대백화점이 개별 기업 중 가장 큰 지원 규모를 기록하며 새롭게 1위에 올랐다. 현대백화점은 '알트원 뮤지엄(ALT.1 Museum)', '갤러리H', '현대어린이책미술관', 문화홀 등에서 전시 및 공연, 교육 프로그램을 운영하며 시민들의 문화 접근성 향상에 꾸준히 기여하고 있다.

기업 출연 재단 부문에서는 삼성문화재단이 전년도에 이어 1위를 유지했다. 삼성문화재단은 '리움미술관'과 '호암미술관'을 운영하고 있다.

메세나협회가 최근 활성화되고 있는 K-컬처 산업 성장이 기업의 문화예술 지원에 미치는 영향을 처음으로 살펴본 결과 이러한 관심이 곧바로 지원 확대로 이어지지는 않은 것으로 조사됐다.

한국메세나협회 관계자는 "지난 한 해는 기업 문화예술 후원 규모가 위축되고, 경기 변동성에 따라 기업들이 지원 사업을 선별적으로 조정한 시기였다. 예술계는 기업과의 커뮤니케이션과 협업 역량 강화가 한층 중요해졌다"라고 설명했다.

fineview@newspim.com