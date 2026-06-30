전세버스도 유가 보조금 받는다…구체적 지급 기준 추후 마련

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'여객자동차운수사업법' 시행령 개정안 국무회의 통과

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 중동지역 전쟁 장기화로 인한 고유가 피해가 쌓여가는 전세버스 업계도 경유 유가 보조금을 지원 받을 수 있게 됐다. 그동안 유가보조금은 화물차와 노선버스, 택시에만 적용됐다.

30일 국토교통부에 따르면 전세버스에 경유 유가 보조금을 지급할 수 있도록 하는 '여객자동차운수사업법' 시행령 개정안이 이날 국무회의에서 의결됐다.

이번 조치는 최근 전세버스가 통근·통학용으로 활용되거나 노선버스의 수송력을 보완하는 등 공공성이 확대되는 추세를 고려해 마련됐다.

그동안 유가 보조금을 받지 못했던 전세 버스 업계도 유가 보조금을 받을 수 있게 됐다. 사진은 주차된 전세 버스 모습 [사진=뉴스핌DB]

유가 상승으로 인해 차량 1대당 월 유류비가 작년 4분기 대비 37만원가량 증가하는 등 전세버스 업계의 경영난이 가중된 점도 반영됐다.

이번 시행령 개정으로 전국 1700개 업체와 4만9000명의 운수종사자들이 유류비 부담을 덜고 처우가 개선될 것으로 기대된다. 국토부는 유가 보조금의 지급 단가 등 구체적인 지급 기준을 마련해 7월 중 '여객자동차 유가보조금 지급지침'을 개정할 방침이다.

국토부 관계자는 "유가보조금 지급을 위해 카드발급 신청 등 필요한 절차를 차질 없이 진행해달라"고 당부했다.

donglee@newspim.com