곡성군, 재가 중증장애인 폭염·감염 대응키트 전달

AI 핵심 요약beta
- 곡성군이 29일 재가 중증장애인 30가구에 폭염·감염 대응키트를 전달했다
- 군과 장애인활동지원기관·읍면사무소가 협력해 물품 배부와 건강·생활여건을 점검했다
- 폭염·여름철 재난 안전수칙을 안내하며 맞춤형 돌봄을 제공하고 취약계층 보호를 강화하겠다고 밝혔다
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[곡성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 곡성군이 재가 중증장애인을 대상으로 폭염·감염 대응키트를 전달하고 안전관리 지원에 나섰다.
곡성군은 여름철 폭염과 자연재난에 취약한 재가 중증장애인 가정을 대상으로 대응키트를 전달했다고 30일 밝혔다.
군 주민복지과는 지난 29일 중증장애인 30가구를 방문해 폭염 및 감염 예방 물품을 배부하고 건강 상태와 생활 여건을 점검했다. 이번 사업은 장애인활동지원기관과 읍·면사무소가 협력해 추진됐다.
현장 방문에서는 물품 전달과 함께 폭염 대응 요령, 태풍·집중호우·산사태 등 여름철 재난 안전수칙을 안내하는 맞춤형 돌봄 서비스도 병행됐다.
대응키트에는 텀블러, 냉각 선풍기, 우양산, 손소독제, 여름 담요, 폭염 행동요령 안내문 등이 포함됐다.
군 관계자는 "기후변화로 폭염이 장기화되는 상황에서 취약계층 보호를 강화하고, 재가 장애인을 위한 맞춤형 복지서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com