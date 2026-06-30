경기도교육청특수교육원, 특수교육대상학생 진로진학박람회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청특수교육원은 30일 7월 9일부터 18일까지 특수교육대상학생 진로진학박람회를 운영한다고 밝혔다.
- 이번 박람회는 온라인 설명회와 진로직업·수시대학입학정보박람회로 구성돼 특수교육대상학생과 학부모·교원에게 진로·진학 정보를 제공한다.
- 일산 킨텍스 등에서 체험 부스와 1대1 상담을 진행하며 세부 일정과 참가 방법은 경기도교육청특수교육원 누리집에서 확인할 수 있다고 했다.
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2027학년도 대학과 전공·취업 분야에 대한 다양한 정보 제공
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청특수교육원은 2027학년도 특수교육대상학생 진로진학박람회를 오는 7월 9일부터 18일까지 운영한다고 30일 밝혔다.
교육원에 따르면 이번 박람회는 온라인 설명회와 진로직업박람회, 수시대학입학정보박람회로 구성되며 특수교육대상학생을 비롯한 학부모와 교원에게 대학과 전공, 취업 분야에 대한 다양한 정보를 제공할 예정이다.
9일 진행되는 온라인 설명회에는 대학 및 전공과 관계자들이 참여해 대학 소개와 입학전형 안내, 학과 정보, 대학생활 등에 대한 소개와 실시간 질의응답이 이뤄진다.
10일에는 한경국립대학교 평택캠퍼스 체육관에서 진로진학박람회가 개최된다. 박람회에서는 진로·직업 체험 부스가 운영되며 대학, 전공과, 장애인 표준사업장, 한국장애인고용공단, 경기발달장애인훈련센터 등 여러 기관이 참여해 진로와 진학 정보 안내 및 1:1 맞춤형 상담을 제공할 예정이다.
18일 일산 킨텍스에서는 2027학년도 경기도교육청 수시 대학입학정보박람회와 함께 특수교육대상학생을 위한 진학 상담 부스가 별도로 운영된다. 세부 일정과 참가 방법에 대한 정보는 경기도교육청특수교육원 누리집에서 확인할 수 있다.
서명규 경기도교육청특수교육원장은 "이번 박람회가 경기도 내 특수교육대상학생의 진로와 진학 설계에 의미 있는 출발점이 되길 바라며 학생과 학부모가 유용한 정보를 바탕으로 미래를 준비하기를 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com