금성지구·율동전투 영웅 육근수 준장·콘라도 디 얍 대위, '7월의 6·25전쟁영웅' 선정

중공군 7월 공세 막은 기갑연대장 육근수 준장

수적 열세 돌파한 필리핀 특수중대, 콘라도 디 얍 대위

보훈부 "자유와 평화를 위한 희생 기억하겠다"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 6·25전쟁 당시 중부전선 금성지구와 연천 율동전투에서 전우와 아군을 위해 몸을 던진 육근수 육군 준장과 콘라도 디 얍 필리핀 육군 대위를 '2026년 7월 이달의 6·25전쟁영웅'으로 선정했다.

국가보훈부는 6·25전쟁 당시 대한민국의 자유와 평화를 위해 희생한 두 지휘관을 기리기 위해 이 같은 선정 내용을 발표했다. '이달의 6·25전쟁영웅'은 전투 현장에서 탁월한 지휘와 희생정신을 보여준 참전용사의 공적을 재조명하는 보훈부 월간 시리즈로, 이번 7월에는 육근수 대한민국 육군 준장과 콘라도 디 얍 필리핀 육군 대위가 이름을 올렸다.

육근수 준장이 6·25전쟁 당시 중부전선 금성지구에서 기갑연대를 이끌다 전사한 '7월의 6·25전쟁 영웅'으로 선정됐다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.30 gomsi@newspim.com

대전 출신인 육근수 준장은 1947년 조선경비사관학교(현 육군사관학교) 3기로 입학해 육군 소위로 임관한 뒤 제8사단, 수도사단, 제2군단 정보참모 등을 역임하며 충무무공훈장·화랑무공훈장 등 다수의 무공훈장을 수훈했다. 1952년 10월 수도사단 기갑연대장(당시 계급 대령)으로 금성지구 전투 현장에 배치된 그는, 정전협정을 앞둔 1953년 7월 중공군의 '7·13공세'로 불린 금성 돌출부 대공세가 시작되자 사단 예비 부대로서 최전방 제1연대와 제26연대를 지원하는 임무를 맡았다.

7월 13일 중공군이 대규모 병력으로 제1연대를 기습하자 육 대령은 전멸 위기에 놓인 제1연대를 구하기 위해 14일 야간 제2대대를 직접 지휘해 방어진지로 이동했으나, 산 중턱에 매복한 적의 공격으로 부대가 혼란에 빠졌다. 그는 직접 대열을 정비하며 끝까지 방어전을 전개했지만 결국 적의 집중 공격을 받고 현장에서 전사했으며, 정부는 공로를 인정해 1계급 특진과 함께 1955년 을지무공훈장을 추서했다.

콘라도 디 얍(Conrado D. Yap) 대위는 필리핀 제10대대전투단 특수중대 중대장으로, 1951년 4월 경기도 연천 북방 율동에서 벌어진 중공군 제5차 공세 저지전인 율동전투에 참전했다. 율동전투에서 제10대대전투단은 수적으로 열세인 상황에서도 4월 22~23일 이틀 동안 중공군 공격을 막아 다른 유엔군 부대의 철수 시간을 확보하는 데 결정적 역할을 했다.

콘라도 디 얍 필리핀 육군 대위는 1951년 4월 경기도 연천 북방 율동전투에서 특수중대를 이끌고 고지를 탈환한 뒤 부상병 구출과 전우들의 시신 수습을 끝까지 지휘하다 과다 출혈로 전사했다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.30 gomsi@newspim.com

퇴로 차단 위기 속 4월 23일 새벽까지 전·후방에서 공격해 오는 중공군을 상대하던 제10대대전투단은 미 제3사단의 철수 명령에 따라 후퇴를 시작했지만, 통신 두절로 명령을 전달받지 못한 특수중대는 중공군에게 탈취된 진지를 되찾기 위한 역습을 준비했다.

통신이 재개된 뒤 대대장이 즉각 철수를 지시했음에도 디 얍 대위는 "생존자를 구출하고 전우들의 시신을 수습한 뒤 철수하겠다"고 보고하고 고지 역습을 강행, 탈환에 성공해 부상 동료 2명을 구출하고 전사자의 시신을 수습하는 과정에서 적의 공격으로 치명상을 입고 23일 과다 출혈로 숨졌다.

정부는 육근수 준장의 전공을 기려 전사 후 1계급 특진과 을지무공훈장을 수여해 중부전선 방어에 헌신한 기갑전력 지휘관의 희생을 공식 기록에 남겼다. 콘라도 디 얍 대위에게는 2018년 태극무공훈장이 추서돼, 필리핀 파병부대가 연천 율동전투에서 보여준 연합전 우정과 희생을 재조명하는 계기가 됐다.

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