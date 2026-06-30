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[글로벌 마켓 리포트 6월 30일]

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AI 핵심 요약

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  • 29일 뉴욕증시가 미·이란 긴장 완화로 상승했다
  • 기술주와 반도체주가 반등하며 나스닥이 2.07% 올랐다
  • 국제유가와 국채금리·달러는 오르고 금은 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 29일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 306.63포인트(0.59%) 오른 5만 2,182.74에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 86.41포인트(1.18%) 상승한 7,440.43을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 522.53포인트(2.07%) 뛴 2만5,820.14로 집계됐다.

미국과 이란 간 긴장이 완화 조짐을 보인 데다 최근 조정을 받았던 주요 기술주들이 강하게 반등하면서다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 제러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사가 회담을 위해 카타르를 방문할 예정이라고 백악관이 이날 밝혔다. 이란은 미국과의 고위급 정치 협상 일정을 부인하면서도, 이번 주 실무 협상단의 도하 파견 계획을 확인했다.

월가.[사진=로이터 뉴스핌]

S&P500 업종 가운데 커뮤니케이션 서비스 업종이 가장 큰 상승률을 기록했다. 미디어·케이블 기업 컴캐스트(CMCSA)는 NBC유니버설과 스카이 사업을 세금 부담이 없는(spin-off) 방식으로 분리해 각각 독립 상장사로 운영하겠다고 발표하면서 주가가 4.42% 상승 마감했다.

스페이스X(SPCX)는 나스닥이 7월 7일부터 나스닥100 지수에 편입한다고 발표한 뒤 7.06% 뛰었다.
또한 구글의 모회사 알파벳(GOOGL)은 이날 다우존스 산업평균지수 신규 편입 첫 거래일을 맞아 4.79% 상승세로 거래를 마쳤다.

반도체 업종도 강한 반등세를 보였다. 반에크 반도체 ETF(SMH)는 장중 한때 3.1%까지 하락했지만 이후 반등에 성공하며 3.33% 상승 마감했다. 특히 아스테라 랩스(ALAB)가 16.39% 뛰고 KLA(KLAC)가 11.97%, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 10.82% 각각 급등하며 반도체 업종의 반등을 이끌었다.

◆ 국제유가 상승, 금 하락

국제유가는 지난 주말 미국과 이란이 주고받은 상호 공격 소식에 주목하며 상승 마감했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 1.52달러(2.2%) 상승한 배럴당 70.75달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 1.16달러(1.61%) 오른 73.15달러에 거래를 마쳤다.

전날(28일) 이란은 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지를 향해 미사일과 드론 공격을 감행했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 최종 평화협정 조건을 이란이 이행하지 않을 경우 이란 지도부를 제거하겠다고 경고한 직후 이뤄졌다.

다만 미국과 이란의 임시 평화협정 이행을 담당하는 양국 실무진이 30일 카타르 도하에서 회담을 가질 예정이라는 소식이 뒤이어 나오면서 상승폭은 제한됐다.

금값은 하락했다. 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 상승했고, 이에 따른 인플레이션 우려가 커지면서 금리 인상 전망이 강화된 것이 금값에 부담으로 작용한 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 사상 처음 52,000선 돌파 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 30일 3시 기준 온스당 4,032.74달러로 0.8% 상승했다. 장 초반에는 낙폭이 2%를 넘어서며 지난주 기록했던 7개월여 만의 최저치를 다시 시험하기도 했다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

◆ 미 국채금리 상승, 달러 강세

미국 국채 수익률은 주말 미국과 이란의 상호 공격으로 국제유가가 상승한 영향에 소폭 반등했다.

뉴욕 채권 시장에서 국채 가격과 반대로 움직이는 미국 10년물 국채 수익률은 이날 0.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.378%를 기록하며 3주 연속 하락 이후 반등했다. 연준 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 2.5bp 상승한 4.113%로 4거래일 만에 오름세로 돌아섰다. 반면 30년물 국채 수익률은 0.3bp 내린 4.862%를 기록했다.

2년물과 10년물 국채 금리차는 플러스 26.1bp를 나타냈고, 10년 만기 물가연동국채(TIPS)의 기대 인플레이션은 2.224%로 향후 10년간 평균 물가상승률이 약 2.2% 수준에 이를 것이라는 시장 전망을 반영했다.

바클레이즈는 AI 관련 품목이 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승 압력으로 작용하고 있다며 공급 확대에 따라 가격 상승세는 둔화될 수 있지만 연준이 AI발 인플레이션을 무시하기는 어려울 것으로 전망했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 이상 금리를 인상할 가능성을 31.5%, 9월 인상 가능성은 62.9~64% 수준으로 반영하고 있다.

달러화는 강세를 유지했다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 반영하는 달러인덱스는 0.28% 하락한 101.08을 기록했지만 이번 달 들어서는 2.17% 상승하며 13개월 만의 최고 수준 부근을 유지했다. 미국 경제의 견조한 성장과 AI 투자 열풍, 추가 금리 인상 기대가 글로벌 자금을 미국으로 끌어들이며 달러 강세를 지지하고 있다는 분석이다.

유로화는 지난주 13개월 만의 최저치를 기록한 뒤 0.39% 오른 1.1427달러를 나타냈지만 이달 들어서는 2% 하락했다. 엔화는 달러당 161.97엔으로 1986년 이후 최저 수준까지 떨어졌다.

◆ 유럽증시, 미-이란 휴전 의구심 속 하락

유럽 주요국의 증시가 대부분 하락했다.

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 지 불과 일주일여만에 군사적 충돌을 벌이면서 양측의 합의가 얼마나 취약한지 여실히 보여줬다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.23포인트(0.04%) 오른 636.11로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 44.33포인트(0.18%) 떨어진 2만4626.89에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 23.80포인트(0.23%) 하락한 1만484.22로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 17.54포인트(0.21%) 후퇴한 8367.33에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 102.15포인트(0.20%) 물러난 5만1163.20로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 37.90포인트(0.20%) 내린 1만9387.40에 마감했다.

주요 업종 중에서는 기술주가 1.2% 상승했다. 프랑스·이탈리아 반도체 업체 ST마이크로일렉트로닉스는 2.4% 올랐다. 유럽 기술주는 글로벌 인공지능(AI) 랠리의 수혜를 입으며 STOXX 600 지수 내 주요 업종 중에서 분기 기준 최대 상승률을 기록할 것으로 예상되고 있다.

wonjc6@newspim.com

 

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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