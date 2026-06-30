랩지노믹스, 5대 1 주식병합 결정

AI 핵심 요약beta
- 랩지노믹스가 30일 5대1 주식병합을 결정했다.
- 주식병합으로 발행주식 수는 줄고 자본금은 유지됐다.
- 저가주 인식 완화와 수익성 사업 재편으로 기업가치를 높이겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유전체 분자진단 전문기업 랩지노믹스가 주가 안정성 제고를 위해 5대 1 주식병합을 결정했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 주식병합은 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2500원의 보통주 1주로 병합하는 방식으로 진행된다. 병합 후 발행주식 총수는 기존 7423만9,990주에서 1484만7998주로 줄어들지만 자본금에는 변동이 없다.
랩지노믹스는 이번 조치를 통해 적정 수준의 유통주식 수를 확보하고 최근 자본시장 제도 변화에 대응한다는 방침이다. 저가주 인식을 완화함으로써 회사의 기업가치가 시장에서 보다 적절하게 평가받을 수 있는 기반을 마련하려는 것이다.
류재학 대표는 "이번 주식병합은 강화되는 자본시장 규제 환경 속에서 주주들을 보호하고 주가 안정성과 투자자 신뢰를 높이기 위한 조치"라며 "중장기적으로는 고부가가치 사업 등 수익성 중심의 사업 재편과 미국 사업 성과, 다양한 신사업 추진을 통해 기업가치를 증명해 내겠다"고 말했다.
한편 랩지노믹스는 현재 수익성 중심의 사업구조 재편을 추진 중이다. 국내에서는 한계 및 비핵심 사업을 정리하고 NGS(차세대 염기서열 분석) 기반 진단과 고부가 영역에 집중하고 있다. 회사가 인수한 미국 CLIA 랩 'QDx'는 사업구조 효율화를 통해 인수 2년 만인 지난해 별도 기준 흑자를 기록했다.
nylee54@newspim.com