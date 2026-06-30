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창원대·경상국립대·포항공대 글로컬대학 평가 '우수'…최대 28억 추가 지원

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AI 핵심 요약

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  • 교육부는 30일 특성화지방대학 평가 결과를 발표했다
  • 통·연합창원대·한국승강기대 등은 S등급 우수대학으로 추가 지원을 받게 됐다
  • 통합충북대·한국교통대는 혁신과제 지연으로 D등급 누적돼 지정취소 및 지원금 환수 가능성이 생겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통합충북대·교통대는 D등급 2회로 지정취소 절차
교육부 "서울대 10개 만들기와 바로 연결하긴 일러"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 특성화지방대학 27개 모델 35개교를 대상으로 2026년 성과평가를 실시한 결과 통·연합국립창원대·한국승강기대, 경상국립대, 포항공대, 국립목포대, 순천향대가 우수대학으로 선정됐다.

교육부는 30일 이 같은 내용의 '2026년 특성화지방대학 성과평가 결과'를 발표했다.

글로컬대학 연차평가 결과. [AI 일러스트=챗GPT]

특성화지방대학 지원사업은 글로컬대학 사업으로 대학과 지역이 설계한 혁신모델 중 혁신성과 실현가능성이 높은 모델을 선정해 5년간 단독대학 기준 1000억원을 지원하는 사업이다.

교육부는 대규모 재정지원에 따른 책무성을 확보하기 위해 매년 성과평가를 실시하고 있다. 평가 결과에 따라 지원금을 차등 지원하고 성과가 미흡하면 지정취소까지 할 수 있다.

이주희 교육부 대학지원관은 "막대한 재정 지원에 상응하는 대학의 책무성을 확보하기 위해 대학이 스스로 수립한 혁신 계획을 얼마나 충실히 이행하고 또 성과를 내고 있는지 매년 평가하고 있다"고 설명했다.

올해는 처음으로 전면 공개평가 방식이 도입됐다. 대학별 우수사례 발표와 심층 질의응답 과정이 유튜브로 실시간 중계됐고 생중계 누적 접속자 수는 6166명을 기록했다.

2023년 선정된 10개 모델 12개교는 지난 3년간 혁신계획 이행 정도와 성과를 종합 점검하는 동행평가를 받았다. 경상국립대와 포항공대는 각각 우주항공 분야 특성화와 교육·연구·국제화 혁신 성과를 인정받아 우수 평가를 받았다.

반면 통합충북대·국립한국교통대는 주요 혁신과제 이행이 미흡하거나 지연된 것으로 평가됐다. 대학 통합을 기반으로 혁신을 추진했지만 학사·조직체계 개편과 캠퍼스 특성화 등 핵심 과제 추진이 부족했다는 판단이다.

이 지원관은 "통합 모델인 충북대와 한국교통대는 대학 통합을 기반으로 혁신을 추진하고 있으나 통합 추진이 지연되면서 학사 체계 개편과 특성화 등 혁신 과제 이행이 지연되거나 미흡한 것으로 평가됐다"고 전했다.

이에 따라 통합충북대·국립한국교통대는 D등급 2회 누적으로 지정취소 요건에 해당하게 됐다. 이의신청 절차를 거쳐 D등급이 최종 확정되면 지정취소 절차가 추진되고 국고지원금 집행은 정지된다.

이미 지원된 국고지원금의 환수 가능성도 남아 있다. 이 지원관은 "지정 취소가 되었을 때 원칙은 기존에 집행한 것을 환수하는 것이 아니라 앞으로 지원될 지원금을 중단하는 것"이라면서도 "통합 모델 같은 경우 통합 자체를 철회했을 경우에는 관련 요건을 검토해 이미 지원된 금액이라 할지라도 통합과 관련된 금액들은 환수할 수 있다"고 말했다.

교육부에 따르면 통합충북대·국립한국교통대에는 2025년까지 510억원이 지원됐다. 2026년에는 210억원이 지원될 예정이어서 올해까지 총 지원 예정 금액은 710억원이다.

2024년 선정 모델에 대한 연차평가에서는 통·연합국립창원대·한국승강기대가 평가 대상 중 유일하게 S등급을 받았다. 대학 통합과 정부출연연구기관 연계를 바탕으로 혁신모델을 구현하고 대기업 연구센터를 유치하는 등 지역산업 연계 성과를 낸 점이 높게 평가됐다.

국립목포대도 대형 국책과제 수주와 연구거점 구축 등을 통해 지역산업 혁신 기반을 마련한 성과를 인정받았다. 반면 연합동아대·동서대는 연합모델만의 차별화된 혁신성과가 부족하다는 평가를 받았다.

2025년 선정 모델 중에서는 순천향대가 AI 중심 학사혁신과 지역 협력체계를 빠르게 추진한 점에서 우수 평가를 받았다. 통합충남대·국립공주대는 집행률이 낮고 통합 추진 과정에서 쟁점 합의가 부족해 구성원 의견수렴과 소통 강화가 필요하다는 지적을 받았다.

글로컬대학 평가가 새 정부의 '서울대 10개 만들기' 사업에 영향을 줄 수 있다는 시각에 대해서는 선을 그었다. 이 지원관은 "글로컬대학은 바텀업으로 스스로의 계획에 대해 혁신 계획을 내고 그것을 어떻게 이행할 것인가를 보는 것"이라며 "서울대 10개 만들기는 지역 균형 발전이라는 큰 우산 아래에서 국가 전략적으로 추진되는 부분이기 때문에 글로컬 결과를 서울대 10개와 바로 연결해서 단정하기는 아직 이르다"고 했다.

이번 평가에 따라 우수대학에는 최소 5억원에서 최대 28억원이 추가 지원된다. 반면 성과가 미흡한 대학은 등급에 따라 지원금이 감액된다. 연차평가는 15% 이상, 동행평가는 20% 이상 삭감되며 등급이 낮을수록 삭감 폭은 커진다.

지원금 안을 보면 통·연합국립창원대·한국승강기대는 28억원이 늘어난 308억원을 받는다. 경상국립대와 포항공대는 각각 25억원이 늘어난 275억원, 국립목포대는 10억원이 늘어난 210억원, 순천향대는 5억원이 늘어난 105억원을 지원받는다.

최은옥 교육부 차관은 "성과가 우수한 대학에는 보다 두텁게 지원하고 보완이 필요한 대학에는 혁신역량을 높일 수 있도록 맞춤형 지원을 지속하겠다"며 "성과에 대한 책임은 분명히 묻는 성과 중심 지원체계를 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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