선크림 대신 선세럼…무신사 뷰티 거래액 149% 증가

선케어 카테고리 내 최고 성장률 기록…선크림·선스틱 앞질러

자외선 차단에 스킨케어 기능 결합…여름철 수요 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사 뷰티에서 올여름 선세럼이 선케어 시장의 새로운 강자로 떠오르고 있다. 무더운 날씨에 끈적이고 무거운 사용감을 꺼리는 소비자가 늘면서 자외선 차단과 스킨케어 기능을 동시에 갖춘 선세럼 수요가 빠르게 증가하는 모습이다.

30일 무신사 뷰티에 따르면 이달 1일부터 25일까지 선케어 카테고리 내 선세럼 거래액은 전년 동기 대비 149% 증가하며 선케어 제품군 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 같은 기간 선크림 거래액은 125%, 선스틱은 106% 증가했다.

무신사 뷰티 입점 브랜드 상품 이미지컷. (왼쪽부터) 메디힐 '마데카소사이드 수분 선세럼 흔적 리페어', 코스알엑스 '울트라 라이트 인비저블 선세럼', 스킨1004 '마다가스카르 센텔라 히알루-시카 워터핏 선세럼'. [사진=무신사 제공]

소비자 관심도도 크게 높아졌다. 이달 19일부터 25일까지 선세럼 검색량은 지난해 같은 기간보다 148% 증가했다. 이는 선크림(62%), 선스틱(19%)의 검색량 증가율을 크게 웃도는 수치다.

선세럼은 자외선 차단 기능과 스킨케어 세럼의 사용감을 결합한 제품이다. 일반 선크림보다 제형이 묽고 흡수가 빨라 끈적임과 백탁 현상이 적으며, 보습력이 높아 메이크업 전 단계에서도 부담 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다.

업계에서는 선세럼 인기가 최근 뷰티 소비 트렌드 변화와 맞닿아 있는 것으로 보고 있다. 하나의 제품으로 여러 기능을 수행하는 '하이브리드 뷰티' 제품에 대한 선호가 높아지면서 자외선 차단뿐 아니라 보습, 진정, 미백, 주름 개선 등 스킨케어 효과를 함께 제공하는 선케어 제품 수요가 확대되고 있다는 분석이다.

특히 여름철에는 높은 기온과 습도로 인해 무거운 크림 제형보다 산뜻한 사용감을 선호하는 소비자가 늘면서 선세럼 시장 성장세가 더욱 가팔라지고 있다.

브랜드별 판매 실적도 호조를 보이고 있다. 무신사 뷰티 단독 구성으로 판매 중인 메디힐의 '마데카소사이드 수분 선세럼 흔적 리페어'는 올해 2분기(4월 1일~6월 27일) 거래액이 전년 동기 대비 101% 증가했다. 최근 한 달간 상품 조회수는 8만3000건을 기록했다.

코스알엑스의 '울트라 라이트 인비저블 선세럼'도 같은 기간 거래액이 94% 늘었다. 알로에 성분을 적용한 가볍고 투명한 제형과 빠른 흡수력이 특징이다.

스킨1004의 '마다가스카르 센텔라 히알루-시카 워터핏 선세럼'은 누적 판매량 3만6000개를 돌파했다. 올해 2분기 거래액은 전년 동기 대비 21% 증가했으며, 이달 거래액은 전달보다 74% 늘어나 성장세를 이어가고 있다.

무신사 뷰티 관계자는 "최근 소비자들은 자외선 차단 기능뿐 아니라 보습감과 사용감, 스킨케어 효과까지 함께 고려하는 경향이 뚜렷해지고 있다"며 "특히 여름철에는 가볍고 산뜻하게 사용할 수 있는 선세럼 수요가 늘면서 관련 상품군의 성장세가 두드러지고 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com