LG에너지솔루션, 'ESG 리포트 2025' 발간...이사회 독립성 강화 등 성과

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 30일 ESG 리포트를 발간했다
- 배터리 소재 재활용·사외이사 의장 선임 등 성과를 담았다
- 배터리 순환 생태계 구축과 ESG 기반 경쟁력 강화 비전을 제시했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG에너지솔루션은 배터리 필수 소재 재활용률 향상, 이사회 독립성 강화 등 지난 한 해 동안의 실질적인 ESG 성과를 담은 'LG에너지솔루션 ESG Report 2025'를 발간했다고 30일 밝혔다.
올해로 여섯 번째 발간된 이번 리포트에는 ▲NMP(N-Mehtyl-2-Pyrrolidone) 용매 재활용 신기술 글로벌 사업장 확대 ▲최초 사외이사 이사회 의장 선임 ▲ ESG 정보관리 및 공개 규정 등 LG에너지솔루션의 핵심 ESG 경영 활동 성과가 담겼다.
LG에너지솔루션은 이번 리포트에 배터리·ESS·미래 모빌리티 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 미래 에너지 산업을 선도하고자 하는 의지를 담았다. 또 고성능 배터리 양산 능력에 데이터와 IT, AX 기술을 유기적으로 연결해 차별화된 솔루션을 제공하고 배터리 순환 생태계를 구축하겠다는 비전을 구체화했다.
LG에너지솔루션 CEO 김동명 사장은 발간사에서 "LG에너지솔루션은 지난 30여 년간 도전과 집념으로 배터리 산업의 역사를 만들어왔다"며 "배터리 적용 영역이 전기차를 넘어 에너지, 로봇, 항공 등 다양한 산업으로 확장되는 만큼 ESG를 기반으로 사업 경쟁력과 지속 가능성을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com