정부, 해상풍력 10년 입찰 로드맵 공개…2035년까지 25GW 보급

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10년간 55GW 입찰…매년 4GW 이상 사업 공고

2029년 발전지구 경쟁입찰 도입…3년마다 보완

2030년 10.5GW 보급·착공…2035년 25GW 목표

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 해상풍력 발전을 확대하기 위해 앞으로 10년간의 입찰 계획을 공개했다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 2035년까지 총 25기가와트(GW) 규모의 해상풍력 발전설비를 구축한다고 30일 밝혔다.

25GW는 원전 20기 안팎을 설치한 것과 비슷한 규모의 발전설비다.

정부는 이날 서울 서초구 한전아트센터에서 해상풍력 업계 간담회를 열고 이 같은 내용을 담은 '해상풍력 중장기 입찰 로드맵'을 발표했다.

경북 봉화의 오미산풍력단지[사진=봉화군] 2026.05.26 nulcheon@newspim.com

이번 로드맵은 국정과제인 '재생에너지 중심 에너지 대전환'을 추진하기 위한 10년 단위 해상풍력 입찰 계획이다.

정부는 지난해 관계부처 합동으로 발표한 '해상풍력 기반시설 확충 및 보급계획'에서 2030년까지 10.5GW를 준공·착공하고, 2035년까지 누적 25GW를 보급하겠다는 목표를 제시했다.

이번 로드맵은 이를 실현하기 위한 후속 실행계획이다.

◆ 10년간 55GW 입찰…매년 4GW 이상 사업 공고

우선 정부는 2026년부터 2035년까지 총 55GW 규모의 해상풍력 사업을 입찰에 부칠 계획이다.

이는 매년 4GW 이상 입찰을 공고하는 것으로, 지금까지 국내 연간 입찰 규모를 크게 웃도는 수준이다. 영국(연 5GW), 독일(연 4GW) 등 해상풍력 선도국과 비슷한 규모다.

특히 올해부터 2030년까지는 총 28GW 규모의 입찰 물량을 우선 공고한다. 현재 발전사업 허가를 받았거나 풍황 계측을 진행 중인 사업의 추진 상황과 인허가 여건, 입찰 수요 등을 종합적으로 고려했다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

정부는 안정적인 입찰 물량을 미리 제시하면 사업자뿐 아니라 금융기관, 기자재 업체도 장기 투자 계획을 세우기 쉬워질 것으로 기대하고 있다.

해상풍력은 발전소를 짓기까지 개발과 인허가, 금융조달, 시공, 운영에 오랜 시간이 걸리는 사업이다. 터빈과 하부구조물, 해저케이블, 항만, 설치선박 등 공급망 투자도 수년 전부터 준비해야 하는 만큼 업계에서는 장기 로드맵 마련을 꾸준히 요구해 왔다.

정부는 대규모 입찰을 통해 규모의 경제를 실현하고 최소 2대1 이상의 경쟁을 유도해 해상풍력 발전단가도 지속적으로 낮춰 나갈 계획이다. 또한 공동 접속설비 확대와 기반시설 확충을 통해 산업 경쟁력도 높인다는 방침이다.

◆ 2029년부터 경쟁입찰 투트랙…3년마다 로드맵 손질

정부는 내년 3월 시행되는 '해상풍력 보급 및 산업 육성에 관한 특별법'에 맞춰 경쟁입찰 방식도 단계적으로 개편한다.

당분간은 '기존 고정가격 경쟁입찰'과 '발전지구 경쟁입찰'을 함께 운영하는 투트랙 체계를 유지한다.

먼저 기존 경쟁입찰은 오는 2033년까지 총 31GW 규모로 운영한다.

이어 발전지구 경쟁입찰은 오는 2029년 하반기 2GW를 시작으로 2030년까지는 연간 2GW, 2031년부터 2035년까지는 매년 4GW씩 공고해 총 24GW 규모를 추진할 계획이다.

정부는 이를 통해 기존 사업자의 예측 가능성을 유지하면서 계획입지 중심의 새로운 입찰제도로 안정적으로 전환한다는 구상이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

아울러 국회에서는 재생에너지 공급의무화제도(RPS)를 없애는 내용의 재생에너지법 개정안이 논의되고 있다. 정부는 제도 개편이 이뤄질 경우 2027년 이후 해상풍력 입찰 방식도 새 기준에 맞춰 바꿔야 한다고 보고 있다.

이를 위해 올해 하반기 업계와 전문가 의견을 듣고, 입찰 운영 방식과 사업자 선정 절차를 구체화할 계획이다.

더불어 이번 로드맵은 10년 계획으로 제시되지만 고정된 계획은 아니다. 정부는 보급 실적과 기반시설 확충 상황, 시장 여건 변화, 발전지구 지정 현황 등을 반영해 3년마다 수정·보완하고 필요하면 그 이전에도 계획을 조정하기로 했다.

이호현 기후부 2차관은 "중장기 입찰 물량을 제시함으로써 사업자와 금융기관, 공급망 기업의 예측 가능성과 투자 안정성이 높아질 것으로 기대한다"며 "안정적인 입찰 물량과 제도 운영을 바탕으로 해상풍력 보급을 확대하고 산업 경쟁력과 가격 경쟁력을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com